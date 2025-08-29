تطهير أكثر من 11 مليون متر مربع أرض من الألغام في عهد الكابينة التاسعة

إزالة أكثر من 20 ألف لغم أرضي وأكثر من 125 ألف قطعة من مخلفات الحرب المتفجرة

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، إزالة وتدمير 20,856 لغمًا أرضيًا و125,627 قطعة من مخلفات الحرب المتفجرة، في عهد الكابينة التاسعة. كما تم تطهير 11,373,050 مترًا مربعًا من الأراضي من الألغام.

وبحسب بيان رسمي، فإن الدائرة العامة لشؤون الألغام تمكنت من تطهير مساحات شاسعة، مما أدى إلى إعادة 52 حقلًا مزروعًا بالألغام بالكامل إلى أصحابها، وهو ما أسهم بشكل إيجابي كبير في تحسين حياة ومعيشة سكان تلك المناطق.

وجاء في البيان أن فرق الدائرة «نجحت في تقليل الخطر الكبير الذي كانت تشكله هذه المخلفات الحربية على سلامة المدنيين».

وفي إطار الجهود الوقائية، أطلقت الدائرة حملة توعية مكثفة لنشر الوعي حول مخاطر الألغام والمتفجرات. وتقوم فرق التوعية التابعة لها بزيارة المناطق الحدودية والمناطق القريبة من الحقول الملغومة يوميًا، من گرميان إلى زاخو، لتزويد المواطنين بالإرشادات اللازمة حول كيفية حماية أنفسهم.

وختم البيان بدعوة جميع مواطني الإقليم إلى الاتصال فورًا على الرقم المجاني (182) عند رصد أي جسم مشبوه أو لغم، مؤكدًا أن هذا الخط الساخن متاح على مدار الساعة لتلقي البلاغات والتعامل معها.

