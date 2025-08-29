منح تراخيص لـ 41 مشروع بيض باقليم كوردستان وتسويق الفائض الى وسط وجنوبي العراق

أعلنت وزارة الزراعة في إقليم كوردستان منح تراخيص لـ 41 مشروعاً لإنتاج بيض الدجاج خلال ست سنوات، وأن هناك حالياً 55 مشروعاً في الإقليم.

وفقاً لإحصائيات وزارة الزراعة، يتم إنتاج 22 ألف كارتونة بيض يومياً، منها 7000 كارتونة للاستهلاك المحلي، ويتم إرسال الكمية المتبقية إلى مناطق وسط وجنوبي العراق.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الزراعة في إقليم كوردستان هيوا علي، لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الخميس (28 آب 2025) أنه “يوجد 55 مشروعاً للبيض في كوردستان. 41 مشروعاً حصلت على تراخيص خلال هذه الحكومة، و11 مشروعاً في الحكومات السابقة”، عاداً ذلك “تقدماً جيداً.”

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة أيضاً إلى أنه “بهدف حماية وتسويق المنتج المحلي، تم حظر استيراد البيض من الخارج بجميع أشكاله، وقد تم تثبيت ذلك في تقويم الوزارة”.

وبيّن هيوا علي: “لدينا تفاهمات مع محافظات وسط وجنوبي العراق، حيث يتم إرسال البيض الفائض إليهم بشكل منظم، ويوفر جزءاً من احتياجات المواطنين في تلك المحافظات”.

وفقاً للبيانات التي حصلت عليها رووداو من وزارة الزراعة، فإن كميات البيض ولحم الدجاج في إقليم كوردستان هي كالتالي:

البيض:

الاحتياج اليومي: 2,672,000 بيضة

الإنتاج اليومي: 20,700,000 بيضة

لحم الدجاج:

الاحتياج السنوي: 150,000 طن

الإنتاج: 280,000 طن

الفائض: 130 طناً

