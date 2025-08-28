مسرور بارزاني: نصف سكان كوردستان يتمتعون بالكهرباء على مدار 24 ساعة

حلبجة أول محافظة في إقليم كوردستان والعراق تتمتع بالكهرباء على مدار اليوم

قال مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، إن «نحو 4 ملايين مواطن في عموم الإقليم وأكثر من 115 ألف موقع تجاري يتمتعون حالياً بالكهرباء على مدار 24 ساعة من خلال مشروع (روناکي) لحكومة إقليم كوردستان»، موضحاً أن «هذه النسبة تمثل أكثر من 50% من السكان، وهي إنجاز تحقق في أقل من عام على إطلاق المشروع في تشرين الأول 2024».

وأضاف مسرور بارزاني في بيان مساء اليوم الخميس: «كما وعدنا قبل الموعد المحدد، وصلت خدمة الكهرباء 24 ساعة إلى مراكز مدن أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، ويسعدني أن أعلن أن حلبجة أصبحت أول محافظة في إقليم كوردستان والعراق تتمتع بالكهرباء الكاملة على مدار اليوم».

وأكد رئيس الحكومة أن «روناکي ليست مجرد كهرباء مستمرة وموثوقة، بل هي جزء أساسي من رفاه المجتمع»، لافتاً إلى أنه «حتى الآن تم إطفاء أكثر من 3,200 مولدة غازويل في الأحياء، وهو ما جعل مدننا أنظف وأكثر صحة وسلامة لأطفالنا».

وقال مسرور بارزاني إن «الإحصاءات تشير إلى أن المنازل وأصحاب الأعمال باتوا يتعاملون مع الكهرباء بشكل مختلف، حيث يستخدمونها بشكل أقل تكلفة، وقرابة 80% من الناس يدفعون مبالغ أقل مقارنة بما كانوا يدفعونه سابقاً لمولداتهم الخاصة».

وأضاف: «ما زال أمامنا عمل، لكن التزامنا قائم، فبحلول نهاية عام 2026 ستتمتع كل أسرة وكل مشروع في الإقليم بالكهرباء 24 ساعة، ونحن مستعدون للتعاون مع بقية مناطق العراق لتحقيق هذه الإنجازات نفسها».

