أغسطس 29, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

التربية الكوردستانية تحدد موعد مباشرة الكوادر التدريسية للعام الدراسي الجديد

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
5 مشاهدات

التربية الكوردستانية تحدد موعد مباشرة الكوادر التدريسية للعام الدراسي الجديد

حددت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، الأول من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، موعداً لمباشرة الكوادر التعليمية والتدريسية للدوام الرسمي للموسم الدراسي 2025 – 2026.

وجاء في كتاب للوزارة، موجه إلى المديريات العامة للتربية في محافظات الإقليم وإداراتها العامة، أنه “تقرر أن يكون اليوم الأول من شهر أيلول المقبل موعداً لمباشرة المعلمين والمدرسين في المؤسسات التربوية الحكومية”.

وأشار الكتاب إلى أن “الأساتذة المكلفين بالمراقبة في الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية للدور الثاني، سيعتبر اليوم الذي يؤدون فيه واجبات إدارة ومراقبة قاعات الامتحان موعداً لمباشرتهم بالدوام”.

facebookShare on Facebook
Post Views: 89

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi