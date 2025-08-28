التربية الكوردستانية تحدد موعد مباشرة الكوادر التدريسية للعام الدراسي الجديد

حددت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، الأول من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، موعداً لمباشرة الكوادر التعليمية والتدريسية للدوام الرسمي للموسم الدراسي 2025 – 2026.

وجاء في كتاب للوزارة، موجه إلى المديريات العامة للتربية في محافظات الإقليم وإداراتها العامة، أنه “تقرر أن يكون اليوم الأول من شهر أيلول المقبل موعداً لمباشرة المعلمين والمدرسين في المؤسسات التربوية الحكومية”.

وأشار الكتاب إلى أن “الأساتذة المكلفين بالمراقبة في الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية للدور الثاني، سيعتبر اليوم الذي يؤدون فيه واجبات إدارة ومراقبة قاعات الامتحان موعداً لمباشرتهم بالدوام”.

