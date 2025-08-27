جهاز أمن إقليم كوردستان ينشر اعترافات مجموعة خططت لاغتيال بافل طالباني

نشر جهاز أمن إقليم كوردستان اعترافات مجموعة تابعة لـ “لاهور شيخ جنكي، رئيس جبهة الشعب”، تحدثوا فيها عن تفاصيل محاولة “اغتيال بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني”.

تحدث أحد المتهمين في فيديو الاعترافات قائلاً: “أخذنا بندقتي قنص إلى أحد المشاريع السكنية. كانت الخطة بهذا الشكل: أن نقتل بافل طالباني أولاً، ثم نشن هجوماً بالطائرات المسيرة على دباشان (منطقة في السليمانية يقع فيها مقر إقامة بافل طالباني)”.

وفقاً للفيديو الذي نشره جهاز أمن إقليم كوردستان، يُدعى القناص “ريبوار قدرت”، الذي قال في اعترافاته: “كان من المقرر أن يُستخدم إحدى بنادق القنص من قبل ريبوار حامد حاجي غالي، قائد (قوة) العقرب (التابعة للاهور شيخ جنكي)”.



هجوم بالطائرات المسيرة يعقبه بيان للاهور شيخ جنكي

ووفقاً لفيديو الاعترافات، و”بعد مقتل بافل طالباني، كان من المفترض أن تتوجه قوة أمنية يُرسلها أژي أمين، بقيادة بولاد شيخ جنكي إلى دباشان، ثم يتلو لاهور شيخ جنكي من هناك بياناً باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني”.

وأشار أحد المتهمين خلال اعترافاته إلى أن الخطة كانت تتضمن استخدام عدة طائرات مسيرة، موضحاً: “أرسلونا إلى أوكرانيا للتدريب على الطائرات المسيرة الانتحارية، ثم أسس أژي أمين مصنعاً لإنتاج الطائرات المسيرة في منطقة “هورازە نفطه” بمحافظة أربيل، ثم أرسل بعض المسيرات إلى السليمانية”.

شهدت مدينة السليمانية في وقت مبكر من يوم الجمعة (22 آب 2025)، اشتباكات عنيفة، لتنفيذ مذكرة قبض صدرت بحق رئيس جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي.

وأسفرت الاشتباكات عن إلقاء القبض عليه واثنين من أشقائه هما بولاد وآسو.

خلال الاشتباكات، علق سياح في فندق “لالەزار” بمنطقة سرجنار، الذي كان المقر الرئيس لجبهة الشعب وزعيمها، بالإضافة إلى مدنيين من سكان المدينة الذين علقوا في المنطقة المحيطة به.

بالتزامن مع اشتباكات “لالەزار”، شهدت منطقة دباشان التي يقع فيها منزل رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني توترات تسببت بها طائرات مسيرة، أصابت إحداها المنطقة.

