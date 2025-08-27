صحة دهوك تصدر إرشادات جديدة للمطاعم لتحسين جودة وسلامة الطعام
أعلنت المديرية العامة لصحة دهوك، اليوم الأربعاء 27 آب/أغسطس 2025، عن مجموعة من الإرشادات الجديدة الخاصة بالمطاعم في المحافظة، وذلك بهدف تحسين جودة وسلامة الطعام والوجبات المقدمة للمواطنين.
وأوضح بيان المديرية أن هذه الإرشادات تشمل ما يلي:
1- منع تقديم المايونيز في المطاعم بكافة أشكاله.
2- منع تقديم الخضراوات مثل الخس، الخيار، اللهانة، والكرفس.
3- السماح بتقديم الطماطم، الخيار، الليمون، والبصل فقط، على أن تُغسل جيداً قبل التحضير.
4- إلزام جميع العاملين بارتداء الزي الخاص بالعمل.
5- منع إعادة تسخين أو تقديم الطعام القديم تحت أي ظرف.
6- ضرورة تجفيف الأطباق والأواني بعد غسلها.
7- وضع الخل على جميع طاولات الطعام.
وأكدت صحة دهوك أن هذه الإجراءات تهدف إلى رفع مستوى الصحة العامة وضمان تقديم وجبات آمنة وصحية للمواطنين.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية