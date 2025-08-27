صحة دهوك تصدر إرشادات جديدة للمطاعم لتحسين جودة وسلامة الطعام

أعلنت المديرية العامة لصحة دهوك، اليوم الأربعاء 27 آب/أغسطس 2025، عن مجموعة من الإرشادات الجديدة الخاصة بالمطاعم في المحافظة، وذلك بهدف تحسين جودة وسلامة الطعام والوجبات المقدمة للمواطنين.

وأوضح بيان المديرية أن هذه الإرشادات تشمل ما يلي:

1- منع تقديم المايونيز في المطاعم بكافة أشكاله.

2- منع تقديم الخضراوات مثل الخس، الخيار، اللهانة، والكرفس.

3- السماح بتقديم الطماطم، الخيار، الليمون، والبصل فقط، على أن تُغسل جيداً قبل التحضير.

4- إلزام جميع العاملين بارتداء الزي الخاص بالعمل.

5- منع إعادة تسخين أو تقديم الطعام القديم تحت أي ظرف.

6- ضرورة تجفيف الأطباق والأواني بعد غسلها.

7- وضع الخل على جميع طاولات الطعام.

وأكدت صحة دهوك أن هذه الإجراءات تهدف إلى رفع مستوى الصحة العامة وضمان تقديم وجبات آمنة وصحية للمواطنين.

