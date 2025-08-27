بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان.. تخليد أسطورة كاوه حداد في عاصمة نوروز

أعلن مدير السياحة في قضاء آكري التابع لمحافظة دهوك، أمين سليم، اليوم الأربعاء، عن سلسلة تغييرات ستجري في موقع “سەری گري” في آكري، أبرزها تشييد تمثال (كاوه حداد) في المكان الذي يُقام فيه كرنفال نوروز السنوي.

و كاوه حداد شخصية أسطورية كوردية تُجسد رمزية التحرر والعدالة في الموروث الكوردي، حيث قاد ثورة شعبية ضد الملك الظالم (الضحّاك)، الذي كان يضطهد الكورد آنذاك وكان يتغذى على أدمغة الشباب وقضى عليه، وارتبط اسم حداد بعيد نوروز باعتباره رمزاً للحرية والانتصار على الظلم.

وقال سليم في تصريح لـ(باسنيوز)، إن “إدارة السياحة في آكري ستباشر بإزالة برج الإذاعة والبرج القائم في موقع احتفالات نوروز (سەری گري)، وسيتم إنشاء قاعة كبرى بديلة في الموقع، إلى جانب تشييد تمثال كاوه حداد باعتباره رمزاً تاريخياً ومعنوياً لعيد نوروز”.

وأشار مدير السياحة إلى أن “هذه الخطوات تأتي استناداً إلى توجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بشأن اعتماد مدينة آكري عاصمةً لعيد نوروز، الأمر الذي منح المدينة اهتماماً أكبر وفتح آفاقاً جديدة لتطوير معالمها السياحية والثقافية”.

