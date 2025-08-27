مرور أربيل يعلن عقوبات صارمة على قيادة المركبات تحت تأثير الكحول والمخدرات

أعلن المتحدث باسم مديرية مرور أربيل، العقيد هيمن أمين، اليوم الأربعاء 27 آب 2025، في تصريح لكوردستان24، أنه وفقاً لقانون المرور، فإن السائقين الذين يقودون تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة سيتعرضون لعقوبات صارمة.

وأوضح أمين أن العقوبة تتمثل في السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو غرامة مالية لا تقل عن 300 ألف دينار ولا تزيد على 500 ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين معاً، إضافةً إلى حجز السيارة لمدة سنة، وسحب إجازة القيادة لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة.

وأشار المتحدث باسم مرور أربيل، إلى أنه في حال تكرار المخالفة خلال مدة ثلاث سنوات، فإن العقوبة تكون أشد، إذ تتمثل في السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار، أو بكلتا العقوبتين معاً. إضافة إلى ذلك، تُسحب إجازة القيادة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

