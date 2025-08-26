تربية كوردستان: لدينا القدرة على استقبال نحو 2 مليون طالب للعام الدراسي الجديد

أفاد مسؤول في وزارة التربية والتعليم في حكومة اقليم كوردستان ، اليوم الثلاثاء، بأن جميع الاستعدادات قد اكتملت للموسم الدراسي الجديد 2025-2026، وبإمكان الوزارة استقبال أكثر من مليون و800 الف طالب.

المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في حكومة إقليم كوردستان،سامان سيوَيلي، قال لوكالة (باسنيوز): “بشكل عام، بلغ عدد الطلاب في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2024-2025 أكثر من مليون و804 آلاف طالب”.

وأضاف: “بالنسبة للموسم الدراسي الجديد 2025-2026، يمكننا استقبال أكثر من مليون و 800 الف طالب، وقد بدأت جميع الاستعدادات لتلبية احتياجات الطلاب وتجهيز المدارس”.

موضحاً ، أنه سيتم إقرار التقويم الدراسي في اجتماع مجلس الوزارة، وسيتم اتخاذ قرار إنطلاق الدوام في المدارس للموسم الدراسي الجديد.

موضحاً ، في العام الماضي، وتحديدًا في 5 سبتمبر/أيلول 2024، قرر مجلس وزارة التربية والتعليم تحديد 25 سبتمبر/أيلول من العام كأول يوم في الموسم الدراسي الجديد.

وتابع المتحدث ، بالقول: انه “خلال فترة تولي الكابينة التاسعة، تم بناء 214 مدرسة، وتجديد وترميم 1680 مدرسة اخرى ، وبناء 629 صفًا دراسيًا جديدًا”.

مردفاً: “يجري العمل على إنجاز عدد كبير من المدارس، وهي جاهزة للافتتاح قريبًا، لخدمة الطلاب والعملية التعليمية”.

