حكومة إقليم كوردستان تُعلن إعفاءً مالياً لذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، عن قرار مهم يقضي بـ إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من إعادة المبالغ المستوفاة سابقاً ضمن نظام سُلف الزواج، وذلك استناداً إلى قرار صادر عن مجلس وزراء الإقليم.

ووفقاً لكتاب رسمي صادر عن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، وقع عليه الوزير آوات شيخ جناب، حيث جاء فيه: “استناداً إلى قرار مجلس وزراء إقليم كوردستان ووفقاً لتوصيات لجنة التدقيق والمراجعة حول التعليمات المالية رقم (138) المؤرخة في 12/8/2025، تقرر إعفاء المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة من إعادة مبالغ سُلف الزواج المستلمة سابقاً”.

مضيفاً، ان “القرار تضمّن نقطتين أساسيتين:

1- إعفاء كامل لذوي الاحتياجات الخاصة الذين كانوا قد حصلوا على سُلف الزواج قبل عام 2013، من إعادة تلك المبالغ.

2- يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ إصداره من قبل مجلس الوزراء، على أن يُنشر رسمياً في جريدة وقائع كوردستان لاعتماده وتطبيقه بشكل قانوني”.

يُعد هذا الإجراء خطوة داعمة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويأتي في إطار سياسة الكابينة الوزارية التاسعة الهادفة إلى التخفيف من الأعباء المالية عن هذه الشريحة الاجتماعية، وتعزيز شمولهم ضمن برامج الرعاية والدعم الحكومي.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية