خدع الناخبين بوعود تعيين.. القضاء العراقي يعلن القبض على مرشح للانتخابات

أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء 26 آب 2025 القبض على أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة بعد قيامه بخداع الناخبين.

وقالت محكمة تحقيق الكرخ الثانية التابعة لمجلس القضاء الأعلى في بيان تابعته كوردستان24: انه “تم اليوم القبض على أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة بعد قيامه بخداع الناخبين وغشهم بوعدهم بتعيينهم في المؤسسات الحكومية”، مبينة ان “المتهم اقدم بالتلويح بمغريات ومنح مكاسب مادية واستخدام دعايات انتخابية تنطوي على خداع الناخبين بالتعيين في المؤسسات الحكومية أو الحصول لهم على قروض أو رواتب من دوائر الرعاية الاجتماعية مقابل انتخابه في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 11 تشرين الثاني المقبل”.

وأضافت ان “المحكمة استكملت التحقيقات وتم تصديق أقواله مع متهمين آخرين استنادا لأحكام المادة 41/ أولا وثانيا وبدلالة المواد 30/ أولا و 32 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2023، كما تم اشعار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة باستعباد المرشح المتهم”.

واكد مجلس القضاء وفقا للبيان على “ضرورة الالتزام بالقوانين النافذة التي تنظم العملية الانتخابية، وأصدر توجيها للمحاكم كافة بعدم التهاون مع أي ظاهرة تمس سلامة وشفافية العملية الانتخابية”.

ويذكر أن مجلس القضاء الأعلى قد عقد اجتماعا برئاسة السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بتاريخ 22 تموز الماضي، حضره القضاة نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس هيئة النزاهة وعدد من المدراء العامين بالهيئة وممثلي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأكدوا فيه على ضرورة معالجة الظواهر السلبية الخاصة بممارسة بعض الأحزاب والمرشحين باستخدام المال السياسي بشكل مخالف للقانون.

