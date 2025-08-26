بعد إزالة الأسد.. ما الصورة التي ستحملها العملة السورية الجديدة؟

كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، عن طرح عطاءات دولية لطباعة عملة جديدة لسوريا، مع حذف صفرين، فيما اكد ان العملة لن تحمل صورة أي شخصية، بل ستضم رمزيات بولادة سوريا الجديدة.

وقال حصرية في مقابلة مع “سي ان بي سي”، ان “الأشهر الستة الماضية شهدت تحسنا في سعر صرف الليرة السورية بنحو 35%، رغم ما واجهه السوريون من معاناة جراء تقلبات سعر الصرف المستمرة”.

وأوضح حصرية أن “المصرف يستعد لطرح عطاء دولي لطباعة العملة الجديدة، وسيكون مفتوحا أمام جميع الدول “حتى الولايات المتحدة”، مؤكدا أن التصميم بات في مراحله النهائية ولن يكون مستوحى من أي شخصية، بل يحمل رمزية تتعلق بـ”سوريا التي ولدت من جديد”.

وأشار إلى أن الليرة الجديدة تمثل “جزءا من تحررنا المالي بعد تحقيق تحررنا السياسي”، مع التأكيد على وجود فترة انتقالية كافية لاستبدال العملة الجديدة بالقديمة.

وحول خطط الإصلاح النقدي، أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن حذف صفرين من العملة لن يغير من قيمتها الشرائية، بل يهدف إلى تسهيل العمليات الحسابية وتعزيز ثقة المتعاملين بالعملة المحلية.

وبطباعة العملة الجديدة، ستكون سوريا بصدد إزالة عائلة الأسد من اخر مكان يتواجدون فيه بسوريا وهو العملة، بعد إزالة الأسد من الحكم ومؤسسات الدولة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية