مسرور بارزاني في ذكرى أنفال بادينان: على الحكومة الاتحادية تعويض عوائل ضحايا مجرزة الانفال

في الذكرى السابعة والثلاثين لحملة الانفال في منطقة بادينان، أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان بيانا لاحياء ذكرى ضحايا جريمة الانفال التي ارتكبها النظام العراقي السابق.

وقال مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان في بيان له اليوم الاثنين 25 آب 2025، “في الذكرى السابعة والثلاثين لحملة الانفال، نحيي ذكرى ضحايا هذه الجريمة الوحشية التي ارتكبها النظام العراقي السابق”.

وأضاف رئيس الحكومة، “على الحكومة الاتحادية تعويض عوائل ضحايا مجرزة الانفال”.

وأنهى بيانه قائلاً، “تحية لأرواح ضحايا مجزرة الانفال وجميع شهداء كوردستان”.

لە (37)مین ساڵیادی ئەنفالی بادیناندا، بە ڕێز و شکۆوە یادی قوربانییانی ئەو تاوانە دڕندانەیەی ڕژێمی پێشووی عێراق دەکەینەوە. پێویستە حکومەتی فیدراڵ قەرەبووی کەسوکاری قوربانییانی جینۆسایدی ئەنفال بکاتەوە. سڵاو لە گیانی پاکی قوربانییانی جینۆسایدی ئەنفال و گشت شەهیدانی کوردستان. pic.twitter.com/HWKk2pDRZ6 — Masrour Barzani (@masrourbarzani) August 25, 2025

