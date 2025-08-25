أغسطس 25, 2025

مسرور بارزاني في ذكرى أنفال بادينان: على الحكومة الاتحادية تعويض عوائل ضحايا مجرزة الانفال

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
مسرور بارزاني في ذكرى أنفال بادينان: على الحكومة الاتحادية تعويض عوائل ضحايا مجرزة الانفال

في الذكرى السابعة والثلاثين لحملة الانفال في منطقة بادينان، أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان بيانا لاحياء ذكرى ضحايا جريمة الانفال التي ارتكبها النظام العراقي السابق.

وقال مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان في بيان له اليوم الاثنين 25 آب 2025، “في الذكرى السابعة والثلاثين لحملة الانفال، نحيي ذكرى ضحايا هذه الجريمة الوحشية التي ارتكبها النظام العراقي السابق”.

وأضاف رئيس الحكومة، “على الحكومة الاتحادية تعويض عوائل ضحايا مجرزة الانفال”.

وأنهى بيانه قائلاً، “تحية لأرواح ضحايا مجزرة الانفال وجميع شهداء كوردستان”.

