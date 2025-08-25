خورشيد هركي: الرئيس بارزاني هو المرجعية العليا وسنظل مخلصين لنهجه وبرنامجه

قال خورشيد هَركي، الشخصية البارزة في عشيرة الهَركية، اليوم الأحد، رداً على رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، إنه يتمنى ألا تُربط مشكلتهم (أي مشكلة الاتحاد الوطني الكوردستاني) بنا، مؤكداً أن خلافهم كان اجتماعياً وليس سياسياً، ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يظل القوة الأولى في إقليم كوردستان.

وفي تصريح خاص لـ “كوردستان24″، قال هركي: “رسالتي إلى بافل طالباني، إن مشكلتنا كانت اجتماعية وليست سياسية، وكانت تتعلق بالأراضي الزراعية، لذلك أطلب من رئيس الاتحاد الوطني ألا يربط مشكلته بنا”.

وأضاف: “دبلوماسية الرئيس مسعود بارزاني، ونيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، ومسرور بارزاني رئيس الحكومة، جعلت المشكلات في الإقليم تُحل بسرعة، وكذلك مشكلتنا نحن تتجه نحو الحل”.

وأكد هركي: “75% من عشيرة الهركية يعملون ضمن صفوف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لأن الحزب أثبت دائماً أنه القوة الأولى في إقليم كوردستان”.

وأشار: “نحن مستعدون للالتزام وتنفيذ أي قرار يتخذه الرئيس بارزاني، كما آمل أن يُعالج الرئيس بارزاني مشكلة السليمانية في أسرع وقت”.

وعن الرئيس بارزاني، قال هركي: “الرئيس بارزاني هو المرجعية العليا في إقليم كوردستان، وأنا بيشمركة لفخامة الرئيس، وسأبقى دائماً على نهجه وبرنامجه”.

يُذكر أنّه في ليلة الخميس 21 آب/أغسطس 2025، تحركت قوة كبيرة من الاتحاد الوطني الكوردستاني، تألفت من (الكوماندوز، والآسايش، ومكافحة الإرهاب)، نحو لاله‌زار، مكان إقامة لاهور شيخ جنكي، رئيس حزب جبهة الشعب، وطوقت المكان.

وفي صباح الجمعة 22 آب/أغسطس 2025، اندلعت اشتباكات بين قوات الاتحاد الوطني وقوة العقرب التابعة للاهور شيخ جنكي، وأسفرت المواجهة المسلحة العنيفة التي استمرت لساعات عن مقتل ثلاثة من عناصر الاتحاد الوطني وإصابة 19 آخرين، كما تم اعتقال لاهور شيخ جنكي وشقيقه بولاد.

