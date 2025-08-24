انطلاق مرحلة جديدة من توزيع الأراضي في إقليم كوردستان

أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، أن مجلس وزراء الإقليم وافق على بدء مرحلة جديدة ضمن إطار عملية توزيع الأراضي، تقضي بتخصيص المزيد من الأراضي لمنتسبي قوات البيشمركة والقوات الأمنية والمتقاعدين منهم.

وبحسب البيان، صادق مجلس الوزراء على تخصيص أكثر من 15 ألف قطعة أرض جديدة لمنتسبي قوات االبيشمركة ومتقاعدي البيشمركة. وأوضح أن عملية التدقيق تتم حاليا لأسماء نحو 20 ألف موظف ومنتسب في القوات الامنية التابعة لوزارة الداخلية، تمهيداً لإصدار قرارات رسمية بتخصيص الأراضي لهم بأقرب وقت.

وأكدت الدائرة أن عملية التدقيق تهدف إلى ضمان العدالة ومنع استفادة مزدوجة، موضحة أن أي موظف أو عنصر أمني سبق أن استفاد من قطع الأراضي لن يكون مؤهلاً للحصول على قطعة جديدة، وذلك لضمان عدالة التوزيع بين جميع المستحقين.

وأشار البيان إلى أن عملية توزيع الأراضي مستمرة وتشمل مختلف الشرائح من الموظفين المدنيين والعسكريين بالإضافة الى المتقاعدين منهم، حيث اكتملت عملية التدقيق لأسماء جميع الفئات المستهدفة. وحتى الآن، استفاد نحو 200 ألف منتسب من البيشمركة والقوات الأمنية من هذه المبادرة، فيما يتوقع أن تصل الحصيلة النهائية إلى ما يقارب 480 ألف قطعة أرض توزع على الموظفين والمنتسبين في الإقليم.

