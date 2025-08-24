وفد أمني من بغداد يصل إقليم كوردستان للتحقيق في أحداث السليمانية

كشف مصادر مطلعة، مساء اليوم الأحد، عن وصول وفد أمني من العاصمة بغداد إلى إقليم كوردستان للوقوف على ملابسات عمليات اعتقال قيادات وساسة بارزين خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها السليمانية.

وأوضحت المصادر لوكالة شفق نيوز أن “الوفد سيطلّع عن كثب على ملابسات الاعتقالات التي شهدتها محافظة السليمانية في إقليم كوردستان، إلى جانب الوقوف على حيثيات الحمايات الخاصة للاهور شيخ چنكي أيضاً، والاطلاع على الكشوفات الرسمية لأسماء قوات الإقليم والبيشمركة لتمييز القوات النظامية من غيرها”.

وأشارت إلى أن “زيارة الوفد الأمني العراقي ستستمر لغاية بعد غد الثلاثاء، وستشمل أربيل والسليمانية”.

وشهدت مدينة السليمانية في وقت متأخر ليلة الخميس/ الجمعة الماضية، اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية مع عناصر حماية رئيس حزب “جبهة الشعب” لاهور شيخ جنكي، بعد صدور أمر قضائي بإلقاء القبض عليه.

وانتهت الأحداث باعتقال جنكي وشقيقيه بولاد وآسو، الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال، بعد عملية اقتحام مقره في فندق لالزار الواقع في حي سرجنار وسط مدينة السليمانية.

يُذكر أن شيخ جنكي شغل منصب الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، قبل أن يُعزل بقرار من بافل طالباني في تموز/ يوليو 2021 إثر خلافات حادة داخل الحزب، وبعدها أسس حزب “جبهة الشعب” الذي شارك لأول مرة في انتخابات برلمان كوردستان عام 2024 وحصل على مقعدين.

