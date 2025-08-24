السفارة العراقية في طرابلس تتحرك لإعادة 25 شاباً من السليمانية وقعوا بيد شبكات التهريب

أعلن القائم بالأعمال المؤقت للسفارة العراقية في ليبيا، أحمد الصحاف، أن السفارة باشرت إجراءات إعادة 25 شاباً من إقليم كوردستان كانوا يرمون الهجرة بشكل غير شرعي، إلى العراق، بعد ضبطهم لدى السلطات الليبية في طرابلس.



وقال الصحاف لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد (24 آب 2025)، إن “سفارة جمهورية العراق اليوم زارت جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في شرق طرابلس، حيث وجدنا 25 شاب من المواطنين العراقيين من إقليم كوردستان من محافظة السليمانية قضاء رانية”.

ووجه الصحاف، رسالة إلى “أبناء شعبنا العزيز في إقليم كوردستان وإلى عائلاتنا الكريمة هناك، وإلى كل من يهمه الأمر، بأن سفارة العراق في طرابلس تعمل في بيئة غاية الصعوبة والتعقيد، وبين الحين والآخر نعثر على العشرات من المهاجرين العراقيين الذين يدخلون إلى دولة ليبيا بشكل غير شرعي”.

وأثنى القائم بالأعمال، على الدور الليبي، بالقول: “نلمس هناك تعاون كبير من قبل السلطات الليبية الرسمية المعنية، ونثمن ونحترم كل هذه الإجراءات ونشكرهم على حسن التعاون وتقديم الدعم والتنسيق دائما في هذا الملف”.

واستدرك، أن “الشباب العراقيون اليوم عددهم 25 شخص، وضعهم الصحي جيد، لكن شبكات تهريب وتجارة البشر دائما توقع بهم وتهدد أمنهم وسلامتهم بشكل مستمر، من خلال ذلك أوجه رسالتي إلى العائلات الكريمة في إقليم كوردستان: لا تسمحوا لأبنائكم بالسفر، ولا تسمحوا لأبنائكم بالهجرة غير الشرعية بالتحديد، لأن هذا سيعرضهم إلى المزيد من المخاطر إلى المزيد من التحديات”.

ولفت الصحاف، إلى أن “اليوم من خلال فريق القسم القنصلي في السفارة تمكننا من الاتصال بعائلات الشباب المهاجرين وتحدثوا معهم واطمأنوا على صحتهم وسلامتهم”، مؤكداً أنه “بدأنا الإجراءات الآن العاجلة لإعادتهم طوعاً إلى العراق، إلى إقليم كوردستان، إلى محافظة السليمانية، إلى قضاء رانية”.

وأكد أن “جهات مكافحة الهجرة غير الشرعية باشروا العمل الآن بشكل عاجل لإعادتهم”.

ومنتصف آب الحالي، عاد 6 مهاجرين كورد إلى إقليم كوردستان، كانوا عالقين في ليبيا لأكثر من شهر.

كان هؤلاء المهاجرون قد توجهوا إلى ليبيا بهدف الوصول إلى أوروبا، لكنهم اعتُقلوا من قبل الأجهزة الأمنية في ذلك البلد.

