زراعة دهوك: نتوقع إنتاج 60 ألف طن من العنب هذا العام

أعلن مدير الزراعة في محافظة دهوك أن إنتاج العنب في المحافظة شهد زيادة ملحوظة بفضل دعم حكومة إقليم كوردستان، ومن المتوقع أن يصل إنتاج هذا العام إلى 60 ألف طن.

وقال مدير الزراعة في دهوك أحمد جميل، اليوم الأحد 24 آب 2025، في تصريح خاص لموقع كوردستان24، إن التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان أولت اهتماماً كبيراً بقطاع الزراعة، مما ساهم في تنشيط المنتجات المحلية.

وأوضح أن محافظة دهوك تُعد نموذجاً بارزاً لهذا التطور، إذ حققت مكانة متقدمة على مستوى العراق في إنتاج العنب.

وأضاف مدير الزراعة أن محافظة دهوك مشهورة بإنتاج العنب، وبحسب الإحصاءات تضم نحو 39 ألف دونم من الأراضي المزروعة بالفواكه، ما جعلها تتبوأ المرتبة الأولى في إنتاج العنب على مستوى العراق.

وأشار إلى أن أكثر من 105 أصناف مختلفة من العنب تُنتَج في هذه المحافظة، وبعض هذه الأصناف يُعَد نادراً على مستوى العالم. كما يتم سنوياً تنظيم معارض ومهرجانات خاصة للتعريف بهذا المنتج الغني.

ولفت جميل إلى أن من أبرز المشكلات التي كان يواجهها الفلاحون في السابق هي كيفية بيع منتجاتهم، إلا أن هذه المشكلة تمت معالجتها بفضل خطوات الحكومة ودخول المستثمرين إلى هذا القطاع.

وفي هذا السياق، أُنشئت عدة معامل لإنتاج العصائر ومشتقات العنب الأخرى، حيث أُنجز أحد هذه المعامل في منطقة “مانگێشک” وبدأ هذا العام باستلام إنتاج الفلاحين، بينما يجري تنفيذ مشروع أكبر في قضاء سميل خُصصت له أرض واسعة.

هذه الخطوات ستساعد في توفير أسواق لتصريف الإنتاج وتغطية جزء من احتياجات السوق المحلية.

وبحسب مدير الزراعة في دهوك، فإن زيادة إنتاج العنب في المحافظة جاءت نتيجة للدعم المستمر من حكومة إقليم كوردستان، التي لعبت دوراً مؤثراً من خلال تقديم المساعدات، والإرشادات المستمرة للمزارعين، وتوفير أصناف جديدة من العنب تتناسب مع مناخ المنطقة.

