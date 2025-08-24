آلية جديدة لتبادل المخالفات المرورية بين إقليم كوردستان وبقية محافظات العراق

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان أن السيارات التي تحمل لوحات تسجيل تعود لمدن وسط وجنوب العراق سيتم تسجيل مخالفات تجاوز السرعة التي ترتكبها في إقليم كوردستان عبر الكاميرات، وستُفرض عليها غرامات من الآن فصاعداً.

وصرح مصدر رفيع المستوى في الوزارة، اليوم الأحد (24 آب 2025)، لشبكة رووداو الإعلامية: “بعد تسجيل مخالفة تجاوز السرعة للمركبة، وبناءً على رقم لوحتها، سيتم إرسال ملف المخالفة إلى محافظتها الأصلية”.

وبحسب وزارة الداخلية، فإن سائقي السيارات التي تحمل أرقاماً من وسط وجنوب العراق سيدفعون قيمة الغرامة في محافظاتهم.

وأضاف المسؤول في وزارة داخلية إقليم كوردستان: “من الآن فصاعداً، أي سيارة تحمل لوحة تسجيل من إقليم كوردستان ترتكب مخالفة مرورية في مدن وسط وجنوب العراق، سيتم إرسال ملف مخالفتها إلى إقليم كوردستان ويتوجب عليها دفع قيمة الغرامة هنا”.

وكانت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان قد أشارت في بيان لها الليلة الماضية إلى أنه: “أيها السائقون الكرام، حتى لو كانت لوحات مركباتكم تابعة لمدن وسط وجنوب العراق أو لوحات أجنبية، يجب عليكم الالتزام بالتعليمات المرورية. إن كاميرات تسجيل السرعة في إقليم كوردستان تسجل جميع أنواع اللوحات، وسيتم فرض غرامات مالية لاحقاً”.

في السابق، لم تكن تُفرض أي غرامات على السيارات التي تحمل لوحات من وسط وجنوب العراق مهما تجاوزت السرعة في إقليم كوردستان وسجلتها الكاميرات. ولهذا السبب، كان غالبية سائقي هذه المركبات لا يلتزمون بالسرعة المسموح بها على الطرق.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية