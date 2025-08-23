بلدية العاصمة أربيل تطلق حملة شاملة: استبدال جميع أعلام كوردستان المهترئة فوق المباني والدوائر بأخرى جديدة

أعلنت رئاسة بلدية العاصمة أربيل، اليوم السبت، أنها تواصل حملة واسعة لمتابعة تقادم او تمزق علم كوردستان على المباني والدوائر الحزبية والحكومية والأماكن العامة، مؤكدة ضرورة استبدال أي علم قديم أو ممزق او مهترىء بعلم جديد يليق بهذا الرمز الوطني، وأوضحت أن الجهات ذات الصلة تم تبليغها بوجوب الالتزام بالتعليمات، حرصًا على إبراز رمزية العلم بشكل يليق به.

وقالت رئاسة بلدية أربيل في بيان إن المهندس كارزان عبد الهادي، رئيس البلدية، عقد اجتماعًا موسعًا مع مديري المديريات وعدد من رؤساء الأقسام في النطاق البلدي، حيث جرى تسليط الضوء على سير المشاريع الخدمية ضمن إطار عمل الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وبما ينسجم مع خطط إعمار المدينة وتطويرها. وأكد الاجتماع على أهمية تنظيم وتوسيع آليات العمل في جميع القطاعات.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق بالتفصيل إلى أبرز المحاور التالية:

– تعزيز الخدمات البلدية من خلال تسريع أعمال التبليط والصيانة للشوارع.

– تنظيم حركة المرور عبر إعادة تأهيل الشوارع ومعالجة المطبات والاهتمام بالدوارات (U-Turn) لتقليل الازدحامات.

– متابعة الأسواق والأماكن العامة ومنع التجاوزات على الأملاك العامة.

– الحفاظ على نظافة المدينة عبر استمرار فرق البيئة بجمع النفايات بشكل يومي.

– استبدال أعلام كوردستان القديمة أو الممزقة على المباني الحزبية والحكومية والعامة والخاصة بأعلام جديدة.

– توسيع حملات التشجير وزيادة المساحات الخضراء.

– مراقبة الاستهلاك المفرط للمياه ومنع أي حالات هدر.

– تشكيل فرق إضافية مختصة لاحتواء الكلاب السائبة في الشوارع والحدائق والأحياء السكنية.

– العناية بالمداخل الرئيسية للمدينة وضمان نظافتها وحسن مظهرها.

– كما شدد الاجتماع على أهمية تسهيل معاملات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم عبر التنسيق المباشر مع الموظفين لتسريع إنجاز المعاملات، إضافة إلى رفع كفاءة الأداء الإداري والخدمي.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية