عضو بجبهة الشعب: نسعى لنقل محاكمة لاهور شيخ جنكي إلى بغداد

أعلن عضو حزب “جبهة الشعب” شادومان ملا حسن إنه وبعد اعتقال رئيس الحزب لاهور شيخ جنكي، “ستستمر أعمال الحزب”، مشيراً إلى أنهم يسعون لنقل محاكمته إلى بغداد.

وقال شادومان ملا حسن في برنامج “رووداو اليوم” الذي يقدمه نوينر فاتح إن “جبهة الشعب حزب مرخص وجبهة جماهيرية، وستستمر في أعمالها بعد اعتقال لاهور شيخ جنكي أيضاً”.

وأضاف: “سنجتمع مع زملائنا في جبهة الشعب خلال الأيام القليلة المقبلة، لمعرفة كيفية إدارة شؤون التيار في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة”.

المقرب من لاهور شيخ جنكي أشار إلى أن “جبهة الشعب ليس لديها هيئات تنظيمية وهي جبهة جماهيرية، لذلك فإن اعتقال لاهور شيخ جنكي، حتى لو كان له تأثير على شؤون الحزب على مستوى معين، فإنه على المستوى الجماهيري سيزيد من حماس ناخبينا، وسنستمر في استعداداتنا لانتخابات البرلمان العراقي”.

“هجوم غير متوقع”

في جزء آخر من حديثه، تطرق شادومان ملا حسن إلى الاشتباكات التي وقعت فجر يوم الجمعة في السليمانية، وتحديداً الهجوم على فندق “لالەزار”، قائلاً: “لم يكن الهجوم متوقعاً بهذا الحجم. منذ أحداث 8 تموز، كانت هناك تهديدات مستمرة بشن هجوم، وبين الحين والآخر انتشرت شائعات عن تحريك قوات ضد جبهة الشعب، لكن شن هجوم بالدبابات والأسلحة الثقيلة على فندق في قلب السليمانية كان أمراً غير متوقع، حتى لاهور شيخ جنكي نفسه لم يكن يتوقع أن يكون الهجوم بهذا الحجم”.

في جزء آخر من حديثه، صرح شادومان ملا حسن أنه “لم يكن لاهور شيخ جنكي يتوقع أن يصل الخلاف إلى هذا المستوى، وعندما فرضت علينا الاشتباكات، اضطررنا للدفاع عن أنفسنا. وإلا، فإنه في أحداث 8 تموز، كان بإمكان لاهور شيخ جنكي أن يقاتل ويواجههم ويلحق بهم أضراراً كبيرة؛ لكننا لم نكن أبداً مع الحرب والفوضى وإراقة الدماء، وكنا نعتقد أنه لا يجوز أن تمتد الخلافات السياسية إلى إراقة دماء المواطنين”.

بشأن دور القوات الأمنية في السليمانية في الهجوم على فندق “لالەزار” واعتقال لاهور شيخ جنكي، قال عضو جبهة الشعب إن “القوات الأمنية تلقت أوامرها من الحزب، وتم استخدام القضاء والقانون في هذه القضية لمصالح حزبية وشخصية. وإلا، فوفقاً للقانون، فإن لاهور شيخ جنكي من جهة هو عضو في برلمان كوردستان، ومن جهة أخرى عضو في مجلس أمن إقليم كوردستان، ولا يجوز إرسال قوة حزبية بهذا الشكل إلى منزله وإطلاق النار عليه بالدبابات والأسلحة الثقيلة”.

نقل القضية إلى بغداد

بشأن محاكمة لاهور شيخ جنكي، أوضح شادومان ملا حسن” “في السليمانية، تُستخدم المحاكم لمصالح شخصية وحزبية، وليس لدينا ثقة بالقضاء وسيادة القانون في السليمانية. لذلك، نبذل كل جهدنا لنقل قضية لاهور شيخ جنكي إلى محاكم بغداد، ولا نريده أن يُحاكَم في السليمانية، أياً كانت التهم الموجهة إليه”.

وتابع أنه “لم يتم إبلاغ لاهور شيخ جنكي مسبقاً بأي شكل من الأشكال بوجود شكوى مسجلة ضده. في غضون ساعات قليلة، تم تسجيل الشكوى ضده، وبدون سابق إنذار، أُرسلت الدبابات والأسلحة الثقيلة إلى منزله وتم اعتقاله. فكيف يمكن الوثوق بمثل هذه المحاكم؟”.

ورأى أن كل مساعيهم في هذه القضية “تتركز على نقلها إلى محاكم بغداد، لكي تسود سيادة القانون، ويتم التعامل مع أي تهمة موجهة إليه وفقاً للقانون”.

وذكر شادومان ملا حسن أنه ليست لديهم أي معلومات حول مكان احتجاز لاهور شيخ جنكي، قائلاً: “لدينا معلومات فقط أنه بعد اعتقاله نُقل إلى دباشان، لكن بعد ذلك فقدنا المعلومات عنه ولا نعرف مكان احتجازه”، مؤكداً أن جينو محمد وفينك أحمد قد أُطلق سراحهما يوم الجمعة.

مصير قناة زووم

بشأن مكان إقامة لاهور شيخ جنكي حتى وقت اعتقاله، أوضح شادومان ملا حسن أن “فندق لالەزار الذي تم تدميره الآن، هو ملك لوالد زوجة لاهور شيخ جنكي بموجب سند ملكية (طابو)، وليس ملكاً للاهور شيخ جنكي ولا لجبهة الشعب، بل هو ملك لمواطن”.

وفيما يتعلق بـ”قناة زووم”، وهي وسيلة إعلامية مقربة من “جبهة الشعب” توقف بثها بعد اعتقال لاهور شيخ جنكي، قال شادومان ملا حسن: “دخلت القوات إلى قناة زووم وأغلقتها، ولا نعرف ماذا سيكون مصيرها”.

في فجر يوم الجمعة (22 آب 2025) وبعد اشتباكات عنيفة في منزل ومقر حزب “جبهة الشعب” الرئيسي في مدينة السليمانية، انتهت عملية أمنية باعتقال لاهور شيخ جنكي، رئيس الحزب وشقيقيه بولاد وآسو شيخ جنكي.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية