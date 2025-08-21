إنجاز 72% من مشروع مياه قوشتبه

أعلن المدير العام للمياه والصرف الصحي في إقليم كوردستان، آري أحمد، أن مشروع مياه قوشتەپە والمناطق المحيطة به، الذي يُنفّذ بكلفة تقديرية تتجاوز 189 مليار دينار، وصل إلى نسبة إنجاز بلغت 72%، ومن المقرر أن يدخل الخدمة لصالح المواطنين مع نهاية العام الحالي.

وأضاف أحمد، في تصريح خاص لموقع كوردستان24 يوم الخميس 21 آب 2025، أن المشروع يغطي نحو 72 قرية بينها قوشتەپە وبستانة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 72 ألف متر مكعب يومياً من مياه الشرب، مشيراً إلى أن الأعمال ستكتمل خلال شهري تشرين الثاني أو كانون الأول المقبلين.

وفيما يتعلق بمشكلات التوزيع في مركز قوشتەپە، أوضح أحمد أن الأعطال الحالية ناجمة عن اعتماد الخطوط الرئيسية فقط، ما يؤدي أحياناً إلى تسربات أو كسور في الأنابيب وانقطاع المياه لساعات محدودة. وأكد أن هذه الحالات تبقى تحت السيطرة وتُعالج بشكل فوري.

كما أشار إلى أن القرى لا تمتلك حالياً عدادات مياه، لكن سيُفرض تركيبها بشكل إلزامي في المستقبل القريب، لتشمل جميع القرى التي تُزوَّد بالمياه من قبل الحكومة.

وكشف المدير العام أن حملة عامة ستنطلق في شهري تشرين الثاني وكانون الأول لإلزام المواطنين بتركيب طوافات لخزانات المياه في منازلهم، بهدف الحد من هدر المياه الناجم عن فيضان الخزانات. وستُنفذ الحملة عبر الدوائر والبلديات لضمان التزام أغلبية المواطنين.

يُذكر أن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، كان قد أصدر قراراً بتنفيذ مشروع مياه قوشتەپە والمناطق المحيطة به ضمن حدود محافظة أربيل، واعتبره مشروعاً استراتيجياً. ويُنتظر أن يسهم هذا المشروع في معالجة أزمة شح المياه التي تعاني منها أطراف أربيل، وإعادة الاستقرار المائي والانتعاش الخدمي لتلك المناطق الحيوية.

