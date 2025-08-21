أغسطس 21, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

صحة اقليم كوردستان: لا يوجد لدينا نقص بمضادات لدغة الافاعي و العقارب وعضات الكلاب

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
2 مشاهدات

صحة اقليم كوردستان: لا يوجد لدينا نقص بمضادات لدغة الافاعي و العقارب وعضات الكلاب

طمأن وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان البرزنجي، يوم الخميس، بأن الوزارة ليس لديها أي نقص في مضادات سموم الأفاعي، والعقارب، وعضات الكلاب الضالة.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في إدارة منطقة “سوران” المستقلة، إن الوزارة لم تسجل أي نقص في تلك المضادات خاصة أن المحافظات والإدارات المستقلة في اقليم كوردستان قامت بمكافحة الكلاب الضالة هذه السنة في المناطق والأحياء والقصبات، وهذا كان عاملا في عدم حدوث نقص بتلك المضادات.

وأضاف أنه “في أي مكان من اقليم كوردستان يحصل نقص في المضادات فإننا نقوم بالمناقلة لسد هذا النقص”.

facebookShare on Facebook
Post Views: 43

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi