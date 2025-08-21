تركيا تبدي موافقتها على استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان

أفاد مصدر في وزارة النفط العراقية بانتهاء اجتماعات الفرق الفنية العراقية والتركية في ميناء جيهان، منوّهاً إلى أن أنقرة أبدت موافقتها “النهائية” على استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

وأضاف المصدر، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (21 آب 2025): “الآن ننتظر إقليم كوردستان لتسليم النفط والبدء ببيعه عبر شركة سومو”.

بحسب المصدر نفسه، ستبقى الفرق العراقية والتركية في جيهان حتى نهاية الشهر الجاري، لكن من دون عقد اجتماعات إضافية، بعد أن منح الجانب التركي موافقته النهائية ولم تعد هناك حاجة لمزيد من اللقاءات.

و”في حال تسليم النفط اليوم، يمكن أن يبدأ التصدير فوراً، إذ اكتملت جميع الترتيبات اللازمة لذلك”.

يأتي ذلك، فيما أعلنت شركة “DNO” النرويجية، في تقرير نتائجها للربع الثاني من عام 2025، أنها أعادت تشغيل الإنتاج في حقلي طاوكي وفيشخابور التابعين لرخصة طاوكي في إقليم كوردستان، بعد توقف مؤقت سببه هجمات بطائرات مسيّرة.

بحسب التقرير، بلغ متوسط الإنتاج الإجمالي من رخصة طاوكي التي تضم الحقلين، نحو 74,760 برميلاً يومياً في الربع الثاني من 2025، مقارنةً بـ82,081 برميلاً يومياً في الربع الأول، أي بتراجع نسبته 9%.

في (19 آب 2025)، كشف المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، عن اتفاق مبدئي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان على آليات معالجة الالتزامات المالية والاقتصادية العالقة بين الجانبين.

قبل ذلك بيوم، أعلنت شركة نفط الشمال استكمال “جميع الاستعدادات الفنية لاستلام نفط إقليم كوردستان” مشيرة إلى أن “جميع خطوط الأنابيب والمحطات جاهزة”.

منذ آذار 2023، توقف تصدير 400 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كوردستان و75 ألف برميل أخرى من كركوك عبر خط أنابيب، وذلك عقب قرار من محكمة تحكيم دولية في باريس، صالِح العراق في الدعوى التي رفعها ضد تركيا.

