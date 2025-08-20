اتفاق أربيل وواشنطن على عدم زج الرواتب في الخلافات السياسية

الرئيس بارزاني استقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق، ستيفن فاغن.

وخلال اللقاء الذي حضرته أيضاً ویندی غرين، القنصل العام للولايات المتحدة في أربيل، جرى تبادل وجهات النظر بشأن آخر الأحداث والتطورات في المنطقة، والعلاقات بين أربيل وبغداد، واستئناف تصدير النفط، ودعم الشركات النفطية الأمريكية التي وقّعت اتفاقيات مع حكومة الإقليم وفق الدستور والقانون.

كما جرى التأكيد على ضرورة معالجة ملفَي الرواتب والمستحقات المالية للإقليم، واتفقت الآراء على عدم جواز الزج برواتب المواطنين في أتون الخلافات والصراعات السياسية.

وفي سياق متصل، شدد اللقاء على تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، فيما كانت الانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، والأوضاع في سوريا، وتقدُّم عملية الإصلاح في وزارة البيشمركة، إضافة إلى مواصلة الخطوات الإيجابية لتشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان محاور أخرى للقاء.

