أوميد خوشناو: لا يوجد أي قانون في كوردستان يسمح بفتح كازينوهات أو أعمال غير مشروعة

أكد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، أنه لا وجود لأي كازينو أو مكان رسمي لممارسة أنشطة غير مشروعة في أربيل أو عموم إقليم كوردستان، مشدداً على أن القوانين لا تسمح بمثل هذه الأعمال.

وقال خوشناو في تصريح له بشأن الأحاديث المتداولة عن وجود أماكن للقمار والاتجار بالبشر: «لا يوجد أي مكان رسمي لمثل هذه الأنشطة في كوردستان وأربيل، لكن هناك بعض المخالفين للقانون، وقد جرى خلال الفترة الماضية اعتقال عدد من الأشخاص بهذا الشأن».

وأوضح أن «عدد سكان أربيل باعتبارها العاصمة يتجاوز المليوني نسمة، بينهم نحو 350 ألف نازح ولاجئ، فضلاً عن حركة التنقل اليومية للمواطنين القادمين من باقي مدن العراق، والتي تصل في الأيام العادية إلى أكثر من 100 ألف شخص، ويزداد العدد في الأعياد والمناسبات».

وأضاف خوشناو: «أكرر مرة أخرى، لا يوجد في أربيل أي كازينو رسمي أو مكان مرخص من قبل الحكومة، فقوانين إقليم كوردستان والقوانين العراقية تمنع هذه الأعمال، لكن تتم محاسبة المخالفين وفق القانون».

وأشار محافظ أربيل إلى أن «بعض الناشطين أو وسائل الإعلام تحاول أحياناً تضخيم هذه القضايا، إلا أن مسيرة التنمية في أربيل وكوردستان مستمرة ولن تتوقف، وأي قضية تُثار تتم متابعتها قانونياً، وتُحال ملفاتها إلى القضاء ليتم الكشف عن الحقائق أمام الرأي العام».

وختم بالقول: «ندعو كل من يمتلك معلومات دقيقة بشأن هذه القضايا إلى تزويد الجهات الحكومية بها، إذ تعمل فرق المتابعة بشكل متواصل، وعندما تُستكمل التحقيقات وتُحال إلى المحكمة، تُعلن النتائج أمام المواطنين بكل شفافية».

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية