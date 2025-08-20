احتيال في أسواق الإلكترونيات بكوردستان: شاشات أصغر ومواصفات وهمية لخداع المستهلكين

كشفت فرق الرقابة التجارية في إقليم كوردستان عن عمليات احتيال واسعة في أسواق الأجهزة الإلكترونية، تتمثل في بيع أجهزة تلفزيون للمواطنين بقياسات ومواصفات فنية غير حقيقية، في ممارسة تهدف إلى خداع المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وباشرت الفرق المختصة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، حملات تفتيشية مكثفة في الأسواق، أسفرت عن ضبط ومصادرة عدد من الأجهزة المخالفة التي لا تتطابق مواصفاتها الفعلية مع ما هو مدون على عبواتها.

غش مزدوج: في الحجم والمواصفات

ويتمثل الاحتيال الذي كشفته الفرق الرقابية في جانبين رئيسيين؛ الأول هو حجم الشاشة، حيث يتم بيع أجهزة على أنها بقياس معين، بينما يكون قياسها الفعلي أصغر بعدة سنتيمترات.

على سبيل المثال، أوضحت الفرق خلال جولتها الميدانية أن شاشة تُباع على أنها 70 بوصة، تبين بعد قياسها أنها 65 بوصة فقط. وفي حالة أخرى، تم بيع شاشة على أنها 42 بوصة (ما يعادل 94-95 سم)، بينما كان قياسها الحقيقي 90 سم فقط.

أما الجانب الثاني من الاحتيال، فيكمن في تدوين مواصفات تقنية وهمية على العبوات. وأوضح أحد التجار أن بعض الأجهزة تُباع على أنها تعمل بنظام تشغيل “أندرويد 20″، في حين أن أعلى إصدار متوفر في الأسواق العالمية حالياً هو “أندرويد 14″، مما يؤكد حجم التضليل الذي يتعرض له المستهلك.

الرقابة التجارية تتوعد بإجراءات صارمة

وفي حديثه لمراسل كوردستان 24، أكد مدير الرقابة التجارية هوكر علي، أن هذه الحملات جاءت بعد تلقي شكاوى من مواطنين اكتشفوا بالصدفة هذا الخداع.

وقال: “نشكر المواطنين على وعيهم وإبلاغنا. قمنا بتشكيل فرق مشتركة مع الشرطة والبلدية، وقمنا بزيارة المتاجر للتأكد من هذه المخالفات. ما وجدناه هو أن ما هو مكتوب على العبوة يختلف عن المنتج الفعلي بالداخل، وهذا غش واضح”.

وأضاف: “نطالب جميع أصحاب المحال بالتوقف عن استيراد وبيع هذه الأجهزة المخالفة. إجراءاتنا مستمرة، وسنقوم بمصادرة أي بضاعة مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين لحماية حقوق المستهلكين”.

هذه الممارسات لا تضر بالمستهلك مادياً فحسب، بل تؤثر أيضاً على سمعة السوق المحلية وتخلق منافسة غير شريفة تضر بالتجار الملتزمين.

وتؤكد مديرية الرقابة التجارية استمرارها في حملاتها لضمان التزام الأسواق بالمعايير والمواصفات الحقيقية.

