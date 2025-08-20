من راعية أبقار بكنساس إلى قنصل عام في أربيل: قصة الدبلوماسية الأمريكية “ويندي غرين”

تولت الدبلوماسية الأمريكية المخضرمة غويندلين “ويندي” غرين منصب القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في أربيل، اعتبارًا من أغسطس 2025.

وتأتي غرين إلى هذا المنصب بخبرة دبلوماسية واسعة امتدت لحوالي 25 عامًا في مختلف أنحاء العالم.

Meet Wendy Green, the new U.S. Consul General in Erbil. pic.twitter.com/hcvN2fgDRJ — U.S. Consulate General Erbil (@USCGERBIL) August 19, 2025

مسيرة مهنية حافلة

شغلت غرين قبل منصبها الحالي، منصب نائب رئيس البعثة في إثيوبيا من 2023 إلى 2025، حيث كانت مسؤولة عن إدارة أكثر من 1500 موظف ومشاريع بقيمة 1.6 مليار دولار. كما عملت كقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بمالطا، وركزت على تعزيز المصالح التجارية والأمنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

كما تضمنت مسيرتها المهنية مناصب هامة أخرى، منها:

-مسؤولة الخدمات القنصلية في دبي (2014-2017)، حيث أشرفت على خدمات التأشيرات الأمريكية لإيران.

-رئيسة العمليات والخطط لشرق أفغانستان (2009-2011)، حيث عملت بالتعاون مع القيادة العسكرية.

-مهام دبلوماسية في سورينام، هولندا، وجنوب أفريقيا.

-مناصب مختلفة في واشنطن العاصمة، منها مديرة التطوير الوظيفي ومسؤولة الشؤون السياسية والعسكرية لأفغانستان.

الخلفية الأكاديمية والجوائز

حصلت ويندي غرين على العديد من الجوائز المرموقة تقديراً لجهودها، من بينها أربع جوائز شرفية عليا، بالإضافة إلى جائزة وزير الخارجية للدبلوماسية وميداليتين من وزير الدفاع.

على الصعيد الأكاديمي، تحمل غرين درجة البكالوريوس من جامعة تكساس في أرلينغتون، بالإضافة إلى درجتي ماجستير في فنون العمليات العسكرية واستراتيجية الأمن القومي. وتجيد التحدث باللغات الهولندية والفرنسية والعربية.

ولدت غرين في سان أنطونيو بولاية تكساس، وعاشت في أنحاء مختلفة من العالم بحكم عمل والدها كضابط في الجيش الأمريكي. وهي متزوجة من قائد متقاعد في القوة البحرية الأمريكية ولديهما طفلان بالغان. كما كانت راعية ابقار في ولاية كنساس.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية