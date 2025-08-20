كان برفقة نساء فرنسيات.. اعتقال قيادي “داعشي” في عملية نوعية للتحالف بإدلب

نفذت قوات التحالف الدولي، فجر اليوم الأربعاء، عملية إنزال جوي نوعية في منطقة أطمة بريف إدلب الشمالي، أسفرت عن اعتقال قيادي بارز في تنظيم “داعش” يحمل الجنسية العراقية إلى جانب عدد من النساء الفرنسيات اللواتي كنّ برفقته.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن العملية استهدفت منزلاً يعود للمواطن مصطفى الخالد بالقرب من شركة الكهرباء في أطمة، حيث داهمت قوات خاصة تابعة للتحالف المكان وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار واسع لعناصر الأمن الداخلي في محيط المنطقة.

وأكدت المصادر أن القوات ألقت القبض على القيادي الداعشي المعروف باسم “أبو حفص القرشي”، وهو عراقي الجنسية، ويُعد أحد أبرز المسؤولين عن تجنيد المقاتلين الأجانب وتسهيل تحركاتهم داخل سوريا. كما جرى توقيف عدد من النساء يحملن الجنسية الفرنسية، وسط شكوك حول تورطهن في أنشطة التنظيم.

وشهدت العملية تبادلاً محدوداً لإطلاق النار، حيث سُجلت مرتان خلال الاقتحام، يُرجّح أنهما كانتا نتيجة اشتباك قصير بين القوات المهاجمة والمستهدفين.

وأوضحت المصادر أن القوات المهاجمة استخدمت مكبرات الصوت لطمأنة السكان، إذ سمع الأهالي صوت عنصر يتحدث بلهجة عراقية طالبهم بالبقاء في منازلهم وعدم مغادرتها حفاظاً على سلامتهم.

ولا تزال التحقيقات مستمرة للتأكد من هوية النساء الفرنسيات المعتقلات، ودورهن المحتمل داخل التنظيم الإرهابي.

