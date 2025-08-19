حكومة إقليم كوردستان تعزز جهودها البيئية.. نصب 5 أجهزة متطورة لقياس الطقس في العاصمة أربيل

ضمن مساعيها لتعزيز رصد حالة الطقس ومعالجة التحديات البيئية، من المقرر ان تقوم حكومة إقليم كوردستان بنصب 5 أجهزة متطورة لقياس الطقس والمناخ في العاصمة أربيل.

وقال محافظ أربيل اوميد خوشناو، اليوم الثلاثاء، في تدوينة له على “فيس بوك”، إن هذه الأجهزة تمثل خطوة مهمة في متابعة التغيرات المناخية، وتساعد في وضع الحلول المناسبة لمشكلات التلوث البيئي، مشيراً إلى أن وجودها في مراكز مختلفة من المدينة سيسهم في توفير بيانات دقيقة ومستمرة عن حالة الطقس.

مبيناً، أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع انخفاض مستوى التلوث البيئي في العاصمة أربيل بشكل ملحوظ، بعد إغلاق أكثر من 60% من المعامل غير المرخّصة، واستكمال مشروع “روناكي” (الإنارة) في مركز المدينة، إلى جانب إيقاف تشغيل نحو 1500 مولدة أهلية داخل الأحياء السكنية.

وأوضح خوشناو أن هذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر على تحسين بيئة المدينة، مشيراً الى أن نصب أجهزة قياس الطقس يمثل ركيزة أساسية لاستدامة الحلول البيئية في أربيل وبقية مدن الإقليم.

