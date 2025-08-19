أغسطس 19, 2025

بعثة “يونامي” متفائلة بتوصل اربيل وبغداد لتفاهم “جيد” بشأن حل الخلافات العالقة

أعرب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، يوم الثلاثاء، عن تفاؤله بشأن إمكانية توصل حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية إلى تفاهم يفضي لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.

وقال الحسان في تصريح ادلى به للصحفيين عقب مشاركته حفل تأبيني لضحايا تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد العام 2003، إن “هناك تعاوناً جيداً بين إقليم كوردستان وبغداد”، مؤكدا أنه يمتلك علاقات جيدة مع رئاسة العراق والاقليم.

وأضاف أنه “استمع إلى رئاسة الاقليم التي تؤكد دائما على الحفاظ على العراق، وتطبيق وترسيخ الدستور بكل مضامينه”، مردفا بالقول إنه متفائل بتوصل اربيل وبغداد الى تفاهم صيغة تفاهم جيد لمعالجة الخلافات، وأنه توجد فرصة لتحقيق ذلك التفاهم بينهما.

