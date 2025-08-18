قيمتها أكثر من 24 مليار دولار.. الكابينة التاسعة تنجز 564 مشروعاً استثمارياً في إقليم كوردستان

أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، أن الكابينة الوزارية التاسعة أنجزت 564 مشروعاً استثمارياً متنوعاً في عموم محافظات الإقليم، بكلفة تجاوزت 24 مليار دولار، غطّت مختلف القطاعات الحيوية.

وذكرت الدائرة في بيان، أن المشاريع شملت جميع الميادين الاقتصادية والخدمية، حيث نُفذ في قطاع الصناعة 142 مشروعاً بكلفة بلغت 3 مليارات و649 مليون دولار، وفي قطاع التجارة 142 مشروعاً أيضاً بكلفة مليار و194 مليون دولار. أما قطاع السياحة فشهد تنفيذ 78 مشروعاً بكلفة 7 مليارات و559 مليون دولار، فيما نُفذ في قطاع الإسكان 60 مشروعاً بكلفة 4 مليارات و868 مليون دولار.

وأشار البيان إلى أن قطاعات أخرى حظيت أيضاً بحصة مهمة من الاستثمارات، من بينها: التعليم: 49 مشروعاً بقيمة 417 مليون دولار، والصحة: 34 مشروعاً بقيمة 366 مليون دولار، والزراعة: 21 مشروعاً بقيمة 561 مليون دولار، والرياضة: 14 مشروعاً بقيمة 84 مليون دولار، مشتركة واجنبية 11 مشروعاً بقيمة 5 مليارات و154 مليون دولار، والخدمات: 8 مشاريع بقيمة 100 مليون دولار، والفنون: 3 مشاريع بقيمة 76 مليون دولار، بالإضافة الى القطاع المصرفي: مشروعان بقيمة 19 مليون دولار.

وبذلك، يصل إجمالي قيمة المشاريع الاستثمارية التي نُفذت خلال عهد الكابينة التاسعة إلى أكثر من 24 ملياراً و53 مليون دولار.

وأكد البيان، أن هذه المشاريع تمثل مرحلة مهمة في مسيرة تنمية الاستثمار الداخلي في إقليم كوردستان، مبيناً أن العملية لا تزال متواصلة بوتيرة متصاعدة في جميع القطاعات.

