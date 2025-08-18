حفرة الخسفة.. مقبرة جماعية مروعة تُفتح بعد أعوام من جرائم داعش

بدأت في محافظة نينوى يوم أمس الأحد (18 آب 2025)، أعمال فتح مقابر جماعية في منطقة حفرة الخسفة، الواقعة جنوب مدينة الموصل بنحو 20 كيلومتراً.

حيث تم العثور على عشرات القبور التي تظهر فيها عظام وجماجم بشرية تعود لضحايا قتلهم تنظيم داعش بفتاوى منه، ولا تزال هوياتهم مجهولة حتى الآن.

وقال محافظ نينوى، عبدالقادر دخيل: “اليوم بدأت الأعمال التنفيذية من أجل رفع الرفات والتعرف على هويات المغدورين والشهداء، والمرحلة الأخرى سننتظر جامعة الموصل لتخصيص الأموال اللازمة من أجل البدء بفتح الحفرة بشكل كامل.”

وكانت الحفرة قد رُدمت سابقاً، فيما تعمل الآن فرق فتح المقابر فقط في المنطقة المحيطة بها.

من جانبه، أوضح مدير عام المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء العراقية، ضياء كريم، أن العملية تواجه تحديات كبيرة، مضيفاً: “هناك عدة عوائق ومشاكل وتحديات، لعله في مقدمتها صعوبة التكوين الطبيعي وكذلك عمق الحفرة وعمليات الدفن التي تمت وأعداد الضحايا، وانتهاء الحفرة بنهر كبريتي، وكذلك عدم وجود دراسات دقيقة تفصل هذا الموضوع. الظروف البيئية أيضاً صعبة في هذا المجال، والفترة الزمنية تشكل تحدياً على هذا الموضوع”.

وتشارك في المهمة عدة مؤسسات ودوائر من محافظة نينوى إلى جانب فريق فتح المقبرة.

يشار إلى أن محافظة نينوى تضم أكثر من 130 مقبرة جماعية، تمكن الفريق المختص حتى الآن من فتح 94 منها، لكن حفرة الخسفة تُعد من أخطر المقابر الجماعية وأكثرها سمعة سيئة، وقد ظهرت في أيام سيطرة داعش مقاطع فيديو عديدة توثق الجرائم التي ارتُكبت فيها.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية