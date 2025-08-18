أغسطس 19, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

لتعزيز التعاون الاقتصادي.. وفد من ممثلي شركات أمريكية ورجال أعمال يزورون العاصمة أربيل

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
3 مشاهدات

لتعزيز التعاون الاقتصادي.. وفد من ممثلي شركات أمريكية ورجال أعمال يزورون العاصمة أربيل

هناك 178 شركة أمريكية مسجلة بإقليم كوردستان

أعلن نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، اليوم الاثنين، أن وفداً من رجال الأعمال وممثلي الشركات الامريكية سيزور العاصمة أربيل الشهر المقبل، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

كامران صلاح باجگر قال لـ(باسنيوز): “من المقرر أن تقوم عدد من الشركات الأميركية ورجال الأعمال والمستثمرين بزيارة أربيل الشهر المقبل، حيث سيبحثون فرص التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.”

وأضاف، أن “رئيس الوحدة الاقتصادية الجديد في القنصلية العامة الأميركية بأربيل كان قد زار مبنى غرفة التجارة مطلع الشهر الجاري، وأبلغهم بأن وفداً من الشركات الأميركية سيزور عاصمة الإقليم قريباً”، مشيراً إلى أن “الجانب الأميركي ينظر إلى أربيل باعتبارها المركز الاقتصادي والتجاري الأبرز في عموم العراق”.

وأكد باجگر: “نرغب في توسيع حجم التبادل التجاري بين أميركا وإقليم كوردستان، واستقطاب المزيد من الشركات والمستثمرين الأميركيين إلى الإقليم، وفي المقابل ان تشارك وفودنا أيضاً في المعارض والفعاليات الاقتصادية داخل الولايات المتحدة لتعزيز هذه الشراكة”.

وبحسب إحصاءات وزارة التجارة في الإقليم، يبلغ عدد الشركات الأميركية المسجلة رسمياً في إقليم كوردستان 178 شركة، وتعمل في قطاعات مختلفة.

facebookShare on Facebook
Post Views: 57

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi