تنظيم حفل زفاف جماعي لـ 450 عريساً وعروساً بدهوك

نظم الحزب الديمقراطي الكوردستاني حفل زفاف جماعي لـ 450 عريساً وعروساً في دهوك، فيما يقول مسؤول الفرع الأول للحزب إنه سيتم منح مبلغ 10 ملايين دينار كمساعدة لكل زوجين.

وأقيم اليوم السبت، 16 آب 2025، حفل زفاف جماعي لـ 450 عريساً وعروساً (900 شخص) في دهوك بحضور ذويهم، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الـ 79 لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وفي هذا السياق، صرح يوسف صبري، مسؤول الفرع الأول للحزب، لهونر رشيد، مراسل شبكة رووداو الإعلامية، قائلاً: “هذه هدية من فخامة الرئيس بارزاني للشباب”.

وبحسب يوسف صبري، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيتكفل بكافة تكاليف الحفل، كما سيتم منح مبلغ 10 ملايين دينار لكل زوجين.

وأضاف مسؤول الفرع الأول للحزب أن العرسان المستفيدين هم من جميع مناطق محافظة دهوك وإدارة زاخو المستقلة، موضحاً أنه “ضمن حدود الفرع الأول وحده، لدينا 151 زوجاً”.

وقال مسؤول الفرع الأول للحزب: “بناءً على توجيهات الرئيس بارزاني، تم اختيار العرسان دون النظر إلى انتماءاتهم الحزبية أو السياسية أو الدينية أو القومية، حيث يشارك في الحفل الكرد والعرب والآشوريون والكلدان والسريان والمسلمون والإيزيديون والمسيحيون”.

تأسس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في 16 آب 1946، وكان اسمه في البداية “الحزب الديمقراطي الكوردي”، وفي المؤتمر الثالث الذي عُقد في مدينة كركوك، تقرر تغيير اسمه إلى “الحزب الديمقراطي الكوردستاني”.

