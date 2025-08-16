جفاف غير مسبوق يضرب ئاكرێ (عقرة) وبردرش ويتسبب بخسائر فادحة للمزارعين

يواجه المزارعون في قضائي ئاكرێ (عقرة) وبردرش بإقليم كوردستان أزمة جفاف حادة أدت إلى تلف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والبساتين، وسط قلق متزايد من تفاقم الأزمة المائية وانعكاساتها على الأمن الغذائي وسبل العيش.

تلف المحاصيل

الجفاف غير المسبوق هذا العام تسبب في هلاك أشجار التين والرمان وكروم العنب، ما أفقد المزارعين مصدر رزقهم الأساسي. يقول جبرائيل محمد، أحد المزارعين: “جفت بساتيننا بسبب قلة الأمطار هذا العام. كنا نعتمد على الأمطار في الماضي، لكن هذه السنة لم تكن كافية”.

ويضيف المزارع سفيان سيروان: “الجفاف هذا العام لم نرَ له مثيلاً. جفت بساتيننا وآبارنا، ولم تعد مصادر المياه التي كنا نعتمد عليها متوفرة”.

جفاف الآبار والينابيع

بحسب إحصاءات رسمية، جف ما يقارب 200 بئر وأكثر من 700 ينبوع في قضائي ئاكرێ (عقرة) وبردرش، الأمر الذي أدى إلى تدمير ما يزيد على 2300 بستان ومزرعة. كما تضرر 32 حوض ماء بسبب تراجع منسوب المياه.

ويقول سامي محمد، مسؤول قسم المياه الجوفية في دائرة زراعة ئاكرێ (عقرة): “يعتمد القطاع الزراعي في عقرة وبردرش بشكل كبير على الآبار الارتوازية، لكن هذا العام حتى الينابيع جفت. لم نتمكن من تنفيذ أي مشاريع تعتمد على المياه السطحية”.

انخفاض حاد في المياه الجوفية

تشير التقديرات إلى أن منسوب المياه الجوفية انخفض بمقدار 40 متراً في بعض المناطق، ما ينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل الزراعة في الإقليم.

أزمة أوسع مرتبطة بالمناخ

الأزمة التي تضرب ئاكرێ (عقرة) وبردرش تعكس حجم التحديات المائية التي يواجهها إقليم كوردستان والعراق عموماً، في ظل التغيرات المناخية وقلة هطول الأمطار، ما يهدد بمستقبل زراعي غامض، ويضع الأمن الغذائي وسكان الأرياف أمام مخاطر متزايدة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية