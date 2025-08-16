ترحيل 434 مهاجراً عراقياً من المانيا خلال الأشهر الستة الماضية



تنتشر في ألمانيا بين الحين والآخر أخبار عن ترحيل مجموعات من العراق، لكن لا أحد يملك بيانات رسمية عن عدد الذين تم ترحيلهم هذا العام.

مراسل رووداو في ألمانيا زنار شينو، طرح هذا السؤال على وزارة الخارجية الألمانية، حيث أفاد متحدث باسم الوزارة لشبكة رووداو الإعلامية بأنه خلال الأشهر الستة الماضية، تم ترحيل 434 شخصاً يحملون الجنسية العراقية، بمن فيهم من اقليم كوردستان.

من هذا العدد، تم إرسال 328 شخصاً مباشرة إلى العراق بالطائرة، وبالإضافة إلى ذلك، خلال نفس الفترة، عاد 380 مواطناً من العراق طواعية وغادروا ألمانيا.

هذا العدد قريب من إجمالي عدد الذين غادروا ألمانيا طواعية خلال اثني عشر شهراً من عام 2024، والذين بلغ عددهم 496 شخصاً.

كانت إحدى أشهر قضايا الترحيل هذا العام قضية عائلة “قاسم”، وهي عائلة كوردية إيزدية لديها أربعة أطفال. بعد أن تم وضعهم على متن طائرة وإيصالهم إلى بغداد، وفي نفس لحظة وصولهم، أصدرت محكمة في برلين قراراً بأن طلب لجوئهم قد رُفض بشكل غير قانوني.

في وقت لاحق، أوضحت المحكمة أن القرار لا يعني إعادة العائلة من اقليم كوردستان إلى ألمانيا. ورغم ذلك، لاتزال الجهود القانونية وحملات جمع التواقيع لإعادة العائلة إلى ألمانيا مستمرة.

