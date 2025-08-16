الرئيس مسعود بارزاني: الحزب الديمقراطي الكوردستاني حمل راية السلام في جميع مراحل تاريخه

أكد الرئيس مسعود بارزاني أن تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان ضرورة تاريخية لمواصلة واستمرار نضال شعب كوردستان، مضيفاً أن “الحزب، منذ تأسيسه وحتى الآن، كان وسيلة للدفاع عن حقوق وهوية ووجود شعب كوردستان، وفي الوقت نفسه كان وسيلة لتحقيق الأهداف الديمقراطية والوطنية والقومية لشعب كوردستان”.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس مسعود بارزاني أن الحزب كان في جميع مراحله حاملاً لرسالة السلام، ومؤمناً بتعميق مبادئ التعددية والأخوّة والتعايش، وقد أدى دوره الريادي بنجاح في المحطات الهامة والحاسمة من التاريخ السياسي لكوردستان والعراق.

وفيما يلي نص رسالة الرئيس بارزاني:

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع كوادر الحزب وأعضائه وجماهيره وأنصاره، كما أبارك لعائلات الشهداء الأبية، وللبيشمركة الأبطال، ولكل شرائح وفئات ومكونات كوردستان، متمنياً لهم جميعاً السَكينة والمجد والسؤدد.

لقد كان تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في السادس عشر من آب عام 1946 ضرورةً تاريخية لمواصلة واستمرار نضال شعب كوردستان في مواجهة مؤامرات أعداء ومحتلي كوردستان، الذين كانوا يسعون بكل قوتهم وإمكانياتهم لكسر إرادة شعب كوردستان وإسكات نضاله. ومنذ تأسيسه وحتى الآن، كان الحزب وسيلة للدفاع عن حقوق وهوية ووجود شعب كوردستان، وفي الوقت نفسه كان وسيلة لتحقيق الأهداف الديمقراطية والوطنية والقومية لشعب كوردستان.

في ذكرى السادس عشر من آب وتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نؤكد أن الحزب كان في جميع مراحله حاملاً لرسالة السلام، وتعميق مبادئ التعددية والأخوّة والتعايش، وقد أدى دوره الريادي بنجاح في المحطات الهامة والحاسمة من التاريخ السياسي لكوردستان والعراق.

كما أن رسالتي إلى جماهير وأنصار وأعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني هي أن الحزب الديمقراطي هو حزب قضية شعب كوردستان وقيمه النبيلة، وهو حزب نهج البارزاني ومحل آمال شعب كوردستان؛ لذلك، يجب على جميع أعضاء الحزب أن يكونوا على مستوى عظمة تاريخ حزبهم ودماء الشهداء، وعليهم أن يؤدوا واجبهم على أكمل وجه، وهو خدمة وإعمار وتحقيق استقرار كوردستان. كما أدعو جميع أعضاء الحزب إلى أن يتحلوا بالأمل الصادق والإرادة الصلبة، لأنه طالما كان الحزب قوياً، فإن كوردستان ستبقى قويةً.

مسعود بارزاني

16 آب 2025

