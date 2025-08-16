الرئيس بارزاني يتلقّى رسالة تهنئة من بافل طالباني

تلقّى الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت، رسالة تهنئة من ئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالبياني، بمناسبة الذكرى الـ79 لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وأعرب طالباني في رسالته عن تهانيه الحارة للرئيس بارزاني، ونائبيه، وأعضاء القيادة، وكافة جماهير الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

مشدداً على أهمية التنسيق والتعاون بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وجميع القوى والأطراف السياسية الأخرى في كوردستان.

وأكد طالباني أن هذا التنسيق يهدف إلى “تعزيز الوحدة والتعاون الوطني، وتطوير القدرات الوطنية ومسارات الحلول، وتقوية بنيتنا وتعزيز حياة شعبنا العزيز.”

ويصادف اليوم الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة الزعيم الخالد ملا مصطفى بارزاني في 16 آب 1946، حيث بدأ الحزب نضاله السياسي والمسلح على أساس الايمان بحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتعددية السياسية والعرقية والدينية والثقافية والتعايش السلمي والحريات والمساواة وحق تقرير المصير للشعب الكوردي.

الحزب الديمقراطي الكوردستاني حزب وطني، يؤمن بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحرية الفردية وحق الأمة الكوردية والأمم الاخرى في تقرير مصيرها، ويناضل من أجل ذلك على وفق مناهج علمية وبطرق سلمية وديمقراطية مستوحاة من تجارب الحركة التحررية للأمة الكوردية والتراث الوطني والنضالي للبارزاني الخالد مستفيداً من تجارب الشعوب بما ينسجم مع واقع كوردستان.

