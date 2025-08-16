نيجيرفان بارزاني في الذكرى الـ79 لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني: ماضون لتحقيق آمال شعب كوردستان

أصدر نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نيجيرفان بارزاني رسالة بمناسبة الذكرى الـ 79 لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مؤكداً: “مثلما ظل الحزب عبر التاريخ منتصراً أبياً في مواجهة كل المشاكل والتعقيدات سيستمر بحكمة وإرادة قوية ليحقق آمال وأحلام شعب كوردستان”.

وهنأ نيجيرفان بارزاني في هذه الذكرى “العوائل الشامخة للشهداء وشعب كوردستان كافة، وفخامة الرئيس مسعود بارزاني وقيادة وأجهزة وأعضاء ومؤيدي وجماهير وأصدقاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني”، وقال: “نؤكد لهم بأمل وإيمان عهد مواصلة العمل والكفاح في سبيل الأهداف السامية للحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحقيق حقوق شعب كوردستان”.

ونوه نيجيرفان بارزاني إلى أنه: “قبل (79) عاماً من الآن وفي ظل ظروف معقدة وصعبة سادت تلك الأيام، تأسس الحزب الديمقراطي الكوردستاني كضرورة حياتية وأولوية، ليقود بعز شعب كوردستان نحو الحرية. الآن أيضاً، وفي ظل ما يمليه تاريخه وحضوره ودوره ومكانته في الساحة الكوردستانية، تقع على الحزب الديمقراطي الكوردستاني المسؤولية الكبرى عن الوصول بشعب كوردستان إلى بر الأمان”.

وفيما يلي نص رسالة نيجيرفان بارزاني بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني:

في الذكرى الـ(79) لتأسيس حزبنا، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نستذكر بإجلال البارزاني الخالد، مؤسس الحزب والزعيم الروحي لشعب كوردستان، وكل الأبطال والثوار والپێشمه‌رگة الصناديد الذين قدموا أرواحهم بإخلاص في سبيل الحرية لكوردستان. ننحني إكراماً لأرواحهم الطاهرة ونحيي عوائلهم وذويهم.

بهذه المناسبة المباركة، أهنئ العوائل الشامخة للشهداء وشعب كوردستان كافة، وفخامة الرئيس مسعود بارزاني وقيادة وأجهزة وأعضاء ومؤيدي وجماهير وأصدقاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني. نؤكد لهم بأمل وإيمان عهد مواصلة العمل والكفاح في سبيل الأهداف السامية للحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحقيق حقوق شعب كوردستان.

قبل (79) عاماً من الآن وفي ظل ظروف معقدة وصعبة سادت تلك الأيام، تأسس الحزب الديمقراطي الكوردستاني كضرورة حياتية وأولوية، ليقود بعز شعب كوردستان نحو الحرية. الآن أيضاً، وفي ظل ما يمليه تاريخه وحضوره ودوره ومكانته في الساحة الكوردستانية، تقع على الحزب الديمقراطي الكوردستاني المسؤولية الكبرى عن الوصول بشعب كوردستان إلى بر الأمان.

إن المسؤولية التاريخية والوطنية، تنيط بالحزب الديمقراطي الكوردستاني الريادة في تعزيز وحدة الصف والوئام والتلاحم ولمّ شمل الأطراف السياسية ومكونات كوردستان، والمبادرة إلى تجاوز المشاكل والخلافات، ليقود كوردستان في مواجهة المخاطر والتحديات وتذليلها وتحويلها إلى فرص وخدمات لحاضر ومستقبل الشعب والوطن، وسيقدم كل التضحيات في هذا السبيل كما فعل دائماً.

ومثلما ظل الحزب الديمقراطي الكوردستاني عبر التاريخ منتصراً أبياً في مواجهة كل المشاكل والتعقيدات والمد والجزر، سيستمر بحكمة وإرادة قوية ليحقق آمال وأحلام شعب كوردستان. من أجل هذا، علينا أن نحدّث أنفسنا باستمرار لمواكبة المستجدات والتطورات وروح العصر ومتطلباته، ليكون الحزب الديمقراطي الكوردستاني كما هو دائماً الأمل والضمان والروح والمحرك لتقدم شعب كوردستان.

تحية لذكرى السادس عشر من آب، وسلاماً لأرواح شهداء كوردستان.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية