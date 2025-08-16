أغسطس 16, 2025

الديمقراطي الكوردستاني: اتفقنا مع الـ”يكتي” حول مبادئ الحكومة الجديدة

الديمقراطي الكوردستاني: اتفقنا مع الـ”يكتي” حول مبادئ الحكومة الجديدة

أعلن المتحدّث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني (بارتي)، أن اللجنتين المعنيتين بالمفاوضات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني “يكتي” من أجل تشكيل الحكومة العاشرة في إقليم كوردستان، قد اتفقتا على جميع مبادئ الحكومة الجديدة، ومن المؤمّل تشكيل الحكومة في القريب العاجل.

محمود محمد، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قال في تصريح لمنصة “الجبال”، اليوم السبت، إنه “لدى كل من الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني لجنة خاصة معنية بتشكيل الحكومة، تقوم بمناقشة محورين، أحدهما كيفية تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة والمبادئ التي تقوم عليها”، لافتاً أن “اللجنتين اتفقتا على جميع المبادئ الخاصة بتشكيل الحكومة، ولم يبق سوى الاتفاق على توزيع المناصب فيها بشكل يتيح مشاركة جميع الأطراف”.

ومن المنتظر أن يباشر برلمان إقليم كوردستان عمله الشهر المقبل، بالتالي حل المشاكل القائمة، كذلك التقدم بالإجراءات القانونية الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة.

ووفقاً لمضمون بيان مشترك صدر عن الحزبين قبل يومين، “من المؤمّل تشكيل الحكومة الجديدة في كوردستان في القريب العاجل”.

