السياحة في كوردستان.. قرار لإبراز الهوية الثقافية في الوجهات السياحية

في قرية زلم بمنطقة هورامان، يحرص يونس صالح، صاحب أحد المحال التجارية، على عرض الحلي والأدوات الثقافية والحرف اليدوية الكوردية أمام السياح الأجانب، بهدف التعريف بالأصالة والتراث الكوردي. ويقول: “منذ فترة بدأنا هذه المبادرة لنعرف السياح على ثقافتنا. معظم بضائعنا وحلينا كوردية، ونريد أن نقدم صورة أصيلة ومميزة عن كوردستان.”

وفي خطوة رسمية لتعزيز هذا التوجه، قررت إدارة السياحة في إقليم كوردستان إلزام جميع الأماكن السياحية بعرض المنتجات المحلية والحرف اليدوية الكوردية، وإبراز الطابع الكوردي في ديكوراتها وأنشطتها، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية بحق أي موقع يخالف القرار.

القرار حظي بتأييد السياح أنفسهم. صالح مصطفى، القادم من بغداد، يوضح انطباعه بالقول: “بلا شك يجب أن تعكس هذه الأماكن السياحية الثقافة الكوردية وأصالة البلاد. أزور هورامان كثيراً وأحرص دائماً على شراء منتجات كوردية. هذه الأجواء الجميلة واللافتة للنظر هي ما يجعل تجربة السياحة هنا فريدة.”

وتشير إحصاءات رسمية إلى أن محافظة حلبجة وحدها تضم 36 منطقة سياحية، تستقطب سنوياً نحو مليون زائر، ما يجعل القرار فرصة لتعزيز حضور الهوية الثقافية الكوردية أمام أعداد متزايدة من السياح.

وتؤكد الجهات المعنية أن إبراز الهوية الكوردية لا يقتصر على الحرف والمنتجات، بل يشمل أيضاً منع استخدام الكتابات واللوحات والموسيقى الأجنبية داخل المواقع السياحية، بحيث تبقى جميع التفاصيل معبرة عن روح وثقافة كوردستان.

