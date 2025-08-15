مسرور بارزاني يهنئ الرئيس بارزاني

هنّأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الزعيم الكوردي مسعود بارزاني بذكرى ميلاده المتزامن مع ذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال مسرور بارزاني عبر ‹فيس بوك›: «نهنئ ونبارك لأنفسنا جميعاً بذكرى ميلاد الأب، والقائد، والرئيس، والبيشمركة، وبذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني. ونخص بالتهنئة عوائل الشهداء الأبرار والبيشمركة البواسل، سائلين المولى القدير أن يحفظكم ويديم عليكم الصحة والعافية».

وأضاف رئيس الحكومة: «ليتنا بلغنا في خدمة جنابكم المنزلةَ التي تليقُ بعظيم شأنكم وقدركم».

وقال مسرور بارزاني: «نجدد العهد لجنابكم بأن نجعل من نهجكم وتوجيهاتكم ورؤيتكم وتطلعاتكم من أجل كوردستان حرة وآمنة ومستقرة ومزدهرة ومصانة فيها الحقوق، نبراساً نسترشد به عملنا اليومي ونؤدي به واجبنا الوطني».

وختم بيان التهنئة بالقول: «دمتم ذخراً لنا، ودام عطاؤكم في بلوغ قمم النجاح، ودام الحزب الديمقراطي الكوردستاني في طليعة مسيرة التقدم والسداد».

