الولايات المتحدة: عودة أكثر من 25.000 عراقي من مخيمات سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، عودة أكثر من 25.000 عراقي من المخيمات في شمال وشرق سوريا، كاشفة أن نسبة عودة العراقيين من مخيم الهول بلغت 80%.

وقالت القيادة المركزية في بيان، نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك”، الجمعة (15 آب 2025)، إن “تسارع وتيرة الحكومة العراقية في إعادة أكثر من 25,000 مواطن من المخيمات في سوريا يبرز التزامها الثابت بهزيمة تنظيم داعش بشكل مستدام واستعادة الاستقرار في المنطقة”.

ومقارنة بالعام 2023، ذكر البيان أن العراق أعاد “في عام 2024 وحده، ما نسبته 165% من مواطنيه من مخيمي الهول روج”، الواقعين تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، معتبراً ذلك “تحولاً حاسماً نحو عمل أكثر إلحاحاً وتنسيقاً”.

وأشار إلى أن تلك العمليات، ساهمت في “عودة 80% من السكان العراقيين الذين كانوا يقيمون سابقاً في مخيم الهول”، جنوبي الحسكة السورية.

وأضاف البيان: “يُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في الحد من احتمالية تجنيد المتطرفين وإغلاق فصل أساسي من تبعات الهزيمة الميدانية لتنظيم داعش”.

القيادة المركزية الأميركية، رأت “هذه الإنجازات دليلاً على الدور المحوري للعراق كشريك مع القيادة المركزية الأميركية والتحالف الدولي لدحر داعش”.

ولفتت إلى أنه بالتعاون مع التحالف الدولي “تسهم هذه الجهود في تعزيز الأمن الوطني للعراق، وفي الوقت نفسه تدعم الاستقرار الإقليمي، بما يضمن مستقبلاً أكثر أماناً واستقراراً للجميع”.

ومطلع آب الجاري، غادر أكثر من 800 عراقي مخيم الهول الواقع في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، عائدين إلى بلادهم، بعد سنوات طويلة قضوها في المخيم الذي يأوي عائلات مرتبطة بتنظيم داعش.

ويُعد هذا التحرك جزءاً من عملية أوسع لإعادة العراقيين من مخيم الهول، إذ تُشكّل القافلة التي غادرت يوم الخميس الماضي الدفعة الحادية عشرة من نوعها المتجهة إلى مخيم الجدعة الواقع في محافظة نينوى، ويُستخدم هذا المخيم كنقطة عبور لإعادة دمج العائدين قبل انتقالهم إلى مناطقهم الأصلية.

وسبق أن أعلن وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري، أن الحكومة العراقية نجحت في إعادة 15 ألف عراقي من مخيم الهول حتى الآن، مشيراً إلى أن نحو 10 آلاف منهم قد عادوا إلى مناطقهم الأصلية، في حين لا يزال 5 آلاف آخرين في مخيم الجدعة حيث يخضعون لبرامج تأهيل تمهيداً لدمجهم في المجتمع المحلي من جديد.

وأضاف النوري، في تصريحاته أن “هناك قرابة 18 ألف عراقي ما زالوا يقيمون في مخيم الهول، وسيتم إعادتهم تدريجياً إلى مناطقهم بعد استكمال الإجراءات الأمنية والتأكد من ظروف السلامة والاستقرار”.

ويُعد مخيم الهول من أكثر المخيمات تعقيداً في سوريا، إذ تحول بعد هزيمة التنظيم بشكل شبه كامل في العام 2019، إلى ملاذ مؤقت لعشرات الآلاف من عائلات عناصر التنظيم، وبلغ عدد القاطنين فيه حينها نحو 40 ألف شخص، وسط ظروف معيشية صعبة ومخاوف أمنية مستمرة.

