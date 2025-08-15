إنتاج لحوم الدجاج في كوردستان يتجاوز 280 ألف طن سنوياً

أكد مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة بإقليم كوردستان، فراس صديق، أن إنتاج لحوم الدجاج في الإقليم شهد ارتفاعاً، موضحاً أن عدد مشاريع تربية الدواجن يبلغ 1510 مشروعاً.

وقال صديق، في تصريح لموقع كوردستان24، إن أسعار الدجاج الحي غير ثابتة وتتغير من وقت لآخر، مشيراً إلى أن سعر الدجاجة في المزارع يبلغ 2450 ديناراً إذا كان وزنها أقل من 3 كغم، فيما يصل السعر إلى 2800 دينار إذا تجاوز وزنها 3 كغم.

وأضاف أن عدد مشاريع تربية الدجاج اللاحم ارتفع من 1510 مشاريع في عام 2019 إلى 1948 مشروعاً حالياً، لافتاً إلى أن إنتاج لحوم الدجاج في الإقليم يتجاوز 280 ألف طن سنوياً. كما يبلغ الاحتياج اليومي من البيض مليونين و672 ألف بيضة، في حين يصل الإنتاج اليومي إلى 20 مليوناً و700 ألف بيضة.

يُشار إلى أن إقليم كوردستان يمتلك أيضاً أعداداً كبيرة من الثروة الحيوانية، حيث تضم مزارعه 4.5 مليون رأس من الحيوانات الصغيرة، و250 ألف رأس من الحيوانات الكبيرة، وفق إحصائيات مديرية الثروة الحيوانية في الإقليم.

