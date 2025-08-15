مساعٍ لجمع مليون توقيع عراقي لاستحداث محافظتين جديدتين

كشف النائب السابق فوزي أكرم ترزي، اليوم الجمعة، (15 آب 2025)، عن مساعٍ لجمع مليون توقيع عراقي لاستحداث محافظتين جديدتين، مبيناً أن الحراك يأتي لثلاثة أسباب رئيسية.

وقال ترزي في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “قضائي تلعفر وطوز خورماتو يعدّان من أكبر الأقضية العراقية من حيث الكثافة السكانية، فضلاً عن توفر البنى التحتية اللازمة، إضافة إلى بعدهما الجغرافي عن مركز محافظتيهما (نينوى وصلاح الدين)”.

وأضاف، أن “المساعي تتضمن إطلاق حراك شعبي خلال الفترة المقبلة لجمع مليون توقيع، بهدف الضغط لاستحداث المحافظتين وفق أطر إدارية وتنظيمية تلبي طموح الأهالي من مختلف المكونات دون استثناء، وبما يتيح إدارة ملفات الإعمار والتطوير وتقديم الخدمات بعيداً عن البيروقراطية”.

وأشار ترزي إلى، أن “مشروع الاستحداث لا يحمل أي أبعاد قومية أو سياسية، بل يندرج ضمن بعد إداري وتنظيمي بحت”، مؤكداً أن “تلعفر وطوز خورماتو تضمان أطيافاً متنوعة من المجتمع العراقي، وأن جمع التواقيع يأتي لتأكيد موقف الأهالي الداعم لهذا التوجه”.

وتُعدّ مقترحات إنشاء محافظات جديدة جزءًا من النقاش السياسي في العراق، وتستند عادةً إلى مطالب إدارية واقتصادية واجتماعية، من أبرز المقترحات المطروحة، محافظة تلعفر – وهو قضاء حالياً تابع لمحافظة نينوى- وذلك بسبب موقعها الجغرافي وعدد سكانها الكبير، فضلاً عن خصوصيتها الاجتماعية.

وتعد محافظة حلبجة أحدث محافظات العراق بعد موافقة مجلس الوزراء الاتحادي على إعلانها في 13 من آذار 2023، وفي 14 من نيسان 2024، صوت مجلس النواب العراقي على قانون استحداث المحافظة وهي الرابعة في إقليم كردستان، فأصبحت حلبجة المحافظة رقم 19 في العراق بشكل رسمي.

