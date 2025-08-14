الديمقراطي والاتحاد الوطني يتفقان على تفعيل برلمان كوردستان في أيلول المقبل

عقد الوفدان التفاوضيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الخميس 14 آب/ أغسطس 2025، اجتماعاً في المقر السياسي للاتحاد الوطني بمدينة أربيل، استكمالاً لسلسلة اللقاءات الجارية بين الجانبين.

وأفاد بيان مشترك صدر عقب الاجتماع، بأن الطرفين اتفقا على ضرورة بذل جهود جدية ومكثفة لضمان أن يبدأ برلمان كوردستان، في دورته السادسة، عمله ونشاطاته التشريعية والرقابية بشكل طبيعي اعتباراً من أيلول المقبل، إلى جانب مواصلة الخطوات اللازمة لتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة.

وأوضح البيان أن المباحثات جرت في إطار المبادئ والاتفاقات الموقعة بين الطرفين، وبما يعزز التعاون المشترك للمرحلة المقبلة من الحكم في الإقليم. كما جرى بحث الخطوات العملية لتنفيذ البرنامج المتفق عليه، مع التأكيد على التقدم الحاصل في هذا المسار.

وشدد الجانبان على أن الاتفاق يأتي انسجاماً مع إرادة شعب كوردستان والتزامات القوى السياسية أمام جماهيرها، وحرصاً على حماية مكانة الإقليم الدستورية والسياسية، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية