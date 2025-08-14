شيخان.. هجوم لذئبين يخسر راعياً 30 ألف دولار جراء نفوق 108 رؤوس من أغنامه

في حادثة مأساوية بقرية المَمان التابعة لقضاء شيخان بمحافظة دهوك، تكبّد راعي ماشية خسائر فادحة تُقدر بأكثر من 30 ألف دولار، بعد أن تسبب هجوم من ذئبين في نفوق 108 رؤوس من أغنامه وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح.



كان وقع الصدمة شديداً على صاحب الأغنام، محمد أحمد، الذي قدم إلى المنطقة منذ 16 عاماً من بعشيقة، لدرجة أنه فقد وعيه عند سماع الخبر ونُقل إلى المستشفى.

وفي الصباح الباكر، غادر المستشفى متجهاً مباشرة إلى مكان الكارثة التي حلت بمصدر رزق عائلته.

وقال محمد أحمد لشبكة رووداو الإعلامية بحزن عميق: “الماشية فلذة الكبد.. فقدت الوعي تماماً إلى أن استعدت وعيي في مستشفى شيخان، وهناك لم أكن أعرف ما الذي جرى. عندما رأيت الموقف، كان أول ما تفقدته هو أطفالي، والحمد لله كانوا بخير. أصبت بصدمة، لكن الحمد لله أن الأمر اقتصر على هذا”.

لم تكن الذئاب هي التي قتلت الأغنام بشكل مباشر، بل تسبب هجومها في حالة من الذعر دفعت القطيع بأكمله، الذي يناهز 500 رأس، إلى الفرار والتهاوي داخل وادٍ عمقه متران، مما أدى إلى نفوق العشرات اختناقاً وتدافعاً.

ويروي الراعي عامر حمود، الذي كان شاهداً على الحادثة، تفاصيل اللحظات المرعبة لرووداو: “خرج الذئب من خلف الوادي، وعندما ظهر، فرّ القطيع الذي كان يرعى فجأة باتجاه الوادي حيث الراعي الآخر. اندفع القطيع ولم نتمكن من اللحاق به. لقد امتلأ هذا المكان بالكامل بالأغنام”.

وقد خاطر الرعاة بحياتهم في محاولة يائسة لإنقاذ الماشية ومواجهة الذئاب، لكن سرعة الأحداث وحجم القطيع كانا أكبر من قدرتهم على السيطرة.

ومما زاد الطين بلة، أن كلاب الحراسة كانت قد بقيت في المنزل ذلك المساء بسبب شدة الحرارة، تاركة القطيع دون حماية كافية.

