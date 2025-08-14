محافظ نينوى بشأن وضع سد الموصل: جيد والخزين آمن

أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم الخميس، أن الوضع في سد الموصل جيد والخزين آمن ومستقر.

وقال الدخيل في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “السد يمثل شريان حياة مهم في ظل تحديات التغير المناخي وظاهرة التصحر الناتجة عن قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة”، لافتاً إلى أن “الوضع في السد جيد وخزينه آمن ومستقر”.

وشدد على “دعم الحكومة المحلية لإدارة السد لضمان تجاوز أزمة الصيف الحالي”، داعيًا إلى “وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز الأمن المائي، مع إطلاق حملات توعية لترشيد الاستهلاك”.

كما ثمّن “جهود إدارة محطات كهرباء السد والسد التنظيمي، وما يتم توريده من تركيا لدعم الشبكة الوطنية”، موجّهًا شكره لوزارة الموارد المائية ووزارة الكهرباء والجهات الأمنية، على “دورها الكبير في حماية السد وضمان استدامة عمله”.

