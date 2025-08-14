أربيل تدخل مرحلة تنموية جديدة بمشاريع استراتيجية في المياه والكهرباء والطرق

أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الأربعاء، أن العاصمة أربيل تشهد طفرة في مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، من أبرزها «إمدادات المياه الطارئة» و(روناكي) للطاقة الكهربائية، إضافة إلى مشاريع الطرق والحزام الأخضر.

وأوضح خوشناو أن المرحلة الأولى من مشروع «إمدادات المياه الطارئة» اكتملت بالفعل، ومن المقرر أن يغطي المشروع جميع أحياء المدينة بحلول تشرين الثاني / نوفمبر المقبل، مما سيحد من الاعتماد على المياه الجوفية ويعالج النقص في بعض المناطق. وأشار إلى أن إدارة أزمات المدينة خصصت 280 مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية لدعم هذا القطاع الحيوي.

وفي قطاع الكهرباء، وصف المحافظ مشروع (روناكي) بأنه نقلة نوعية، حيث يجعل إقليم كوردستان الجهة الوحيدة في العراق القادرة على توفير الكهرباء للمواطنين على مدار الساعة.

كما أعلن خوشناو أن مشروع طريق أربيل–كويه المزدوج يسير بوتيرة متسارعة، مع توقع إنجازه قبل نهاية عام 2026، فيما بدأ العمل على مشروع «الحزام الأخضر» بطول 70 كيلومتراً وعرض كيلومترين، والذي سيضفي طابعاً جمالياً على المدينة ويحسن مناخها، مع ضمان تعويض أصحاب الأراضي المشمولة بالمشروع.

وأشار المحافظ كذلك إلى مشروع استراتيجي لإعادة تدوير النفايات والمياه العادمة، بميزانية تبلغ 280 مليون يورو، مؤكداً أن فريقاً متخصصاً يتولى تنفيذه لدعم استدامة الموارد وتحسين البيئة الحضرية.

وأضاف أن المشاريع الاستراتيجية والخدمات الجديدة أسهمت في ارتفاع أسعار الأراضي داخل أربيل، داعياً الموظفين المستفيدين من قطع الأراضي إلى الاحتفاظ بها وعدم بيعها بأسعار منخفضة، نظراً لما ستشهده من زيادة في القيمة مع اكتمال هذه المشاريع.

